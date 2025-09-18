Bad Bunny actuará en Canarias: fecha y todos los detalles del concierto más esperado del año

Bad Bunny sigue inmerso en su gira por su tierra, Puerto Rico. Tras 30 conciertos, el cantante pone punto y final con un último show en San Juan, llamado No me quiero ir de aquí: Una más, exclusivo para los residentes del país.

El artista lanzó su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos a principios de año y, desde entonces, su disco no ha dejado de sonar. Tanto es así que anunció una gira mundial, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y finalizará el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con más de 2,5 millones de entradas vendidas.

12 nominaciones en los Latin Grammy

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el 13 de noviembre en las Vegas y contarán con la presencia de Benito, que parte como favorito en la 26ª edición al ser el artista con más nominaciones.

Desde 2019, Bad Bunny acumula 52 nominaciones, incluidas las 12 de este año gracias a su álbum DTMF. En total, ya ha ganado 12 galardones de las 40 nominaciones previas.

Bad Bunny en las pantallas Canarias

A través de un post en Instagram con el mensaje "Una más", el cantante anunció la fecha de su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico, cuyas entradas salieron a la venta el miércoles para los puertorriqueños. Será la última ocasión para disfrutar de la famosa residencia, por la que han pasado numerosos artistas y personalidades reconocidas.

Sin embargo, no serán los únicos que podrán disfrutar el concierto porque este será retransmitido mundialmente y de manera gratuita por Prime Video, además estará disponible en Amazon Music y el canal de Twitch de Amazon Music.

De esta forma, los fans canarios del concejo malo podrán disfrutar el día 21 de septiembre desde sus hogares del último concierto del artista hasta que reanude su gira.

El conejo malo vendrá a España, pero dará once conciertos en el Civitas Metropolitano (Madrid) y dos en el Estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona), pero gracias a la iniciativa de Amazon todos los seguidores del cantante tendrán la oportunidad de disfrutar del show, incluso sin llegar a conseguir entrada.