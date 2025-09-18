Calor y calima en Canarias: 32 grados en la madrugada de este jueves

Tórrida madrugada del jueves en Canarias con temperaturas cercanas a los 32 grados centígrados. El calor no da tregua ni siquiera durante la noche en el Archipiélago donde se alcanzaron los 31,9 grados en Pájara (Fuerteventura) a las 2.30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

En Gran Canaria el termómetro también tuvo el mercurio disparado la pasada velada. En Tasarte (municipio de La Aldea de San Nicolás) se alcanzaron a la media noche los 30,9 grados. En Agüimes también hubo sofoco con 30,3 grados a la misma hora.

En Tuineje (Fuerteventura) se anotaron 30,1 grados (00.00 horas), y el mismo registro en Suerte Alta, en el municipio grancanario de Agaete (01.20 horas). En Tías (Lanzarote) hubo 29,6 grados a las tres y media de la pasada madrugada.

Temperaturas máximas registradas en la madrugada del jueves 18 de septiembre de 2025 en Canarias y otros puntos del territorio nacional / Aemet

El amanecer de este jueves también ha dejado apuntes altos en lo que a calor se refiere. Ese ha sido el caso del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote con 32,4 grados a las 7.40 horas.

Todas las islas, menos Lanzarote y Fuerteventura, están en alerta por riesgo (nivel naranja) de incendio forestal. Además, hay prealerta (nivel amarillo) por calima y temperaturas máximas en Canarias.

Recomiendan suspender actividades al aire libre por la calima

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha recomendado este jueves suspender la celebración de actividades al aire libre en centros educativos y de personas mayores en Lanzarote y La Graciosa por los elevados niveles de partículas de polvo en suspensión, asociadas a la calima.

La estación de vigilancia de calidad de aire del Gobierno de Canaria constata que en Arrecife es “muy desfavorable” y "desfavorable" en las otras estaciones de la isla (Ciudad Deportiva Lanzarote, Costa Teguise y Las Caletas), asegura el consorcio.

Registros de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias en Lanzarote y Fuerteventura este jueves, 18 de septiembre de 2025 / G. C.

Por otro lado, aconseja a los trabajadores que realizan su jornada al aire libre que utilicen mascarillas y “si tienen problemas respiratorios eviten trabajar al aire libre mientras se mantengan estos parámetros desfavorables de calidad del aire debido a la calima intensa”.

Pronóstico del tiempo para este jueves en Canarias

La calima seguirá presente a lo largo de este jueves en Canarias, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Se podrán alcanzar 34 ºC en medianías y cumbres de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y 36 ºC en Gran Canaria, según la Aemet. En la cuenca de Tejeda no se descarta que puntualmente se lleguen a 37 ºC.

| 17/09/2025 | 17/09/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

El pronóstico contempla también nubes altas, con intervalos de nubes medias en las islas montañosas, donde durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior, pudiendo ser localmente fuerte en Tenerife. Viento flojo a moderado, de componente este en zonas bajas y del sudeste en medianías y cumbres.