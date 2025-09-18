Canarias arrancará la PAU el mismo día que el resto del país

Este curso 2025/2026 tampoco habrá un único examen de Selectividad para todo el país, pero sí que habrá avances enfocados a que su estructura sea cada vez más homogénea, es decir, para que apenas haya diferencias entre comunidades. Para lograr este objetivo, se han planteado ya varios cambios de cara al nuevo curso. En Canarias, por ejemplo, las pruebas de acceso comenzarán el mismo día que en el resto del país, una cuestión que hasta ahora no había sido posible por problemas técnicos relacionados con la gestión de matrículas y el traslado de datos académicos.

En el Archipiélago, los exámenes solían celebrarse de miércoles a sábado, mientras que en la mayoría de comunidades empezaban el martes y concluían el jueves. En 2026, las universidades isleñas dejarán de ser las más rezagadas y arrancarán también el martes, aunque por falta de espacio físico, se mantendrán los cuatro días de duración.

El presidente de la Comisión Organizadora de la selectividad en Canarias, Antonio Adelfo, señala que las instituciones académicas de las Islas sentían cierta presión porque la Consejería de Educación no quería desmarcarse del resto de España en este aspecto. Según explica, antes tardaban en recibir ciertos datos de los aspirantes, como su nota media de Bachillerato, una cuestión que complicaba la tramitación de las matrículas. «Llegábamos al martes con la lengua fuera y por eso empezábamos un día más tarde, pero ahora hemos logrado solucionar todos esos problemas técnicos y ya podemos iniciar los exámenes el mismo día», argumenta.

Más reflexión, menos memorizar

El curso pasado, el alumnado canario ya realizó una PAU con criterios similares a los de otras universidades. Entre ellos, se redujo la optatividad en materias como Lengua Castellana y Literatura –donde antes había opción A y B– y se incorporó, de manera obligatoria, un porcentaje de preguntas competenciales (más reflexivas) que rondaba el 25% del examen.

Este año, en cambio, los ejercicios de este tipo tendrán más peso en la nota final y representarán entorno a un 35% de la prueba. La proporción de estas preguntas será mayor en asignaturas como Historia de España (50-100%), Historia del Arte (80-100%) y Filosofía (70%) y menor en otras como Matemáticas (40%), Inglés o Francés (20-25%). La intención es dejar a un lado la reproducción de conceptos aprendidos de memoria, para avanzar hacia un modelo más reflexivo, en el que se apliquen los conocimientos.

Faltas de ortografía

Las faltas de ortografía también son otro de los puntos donde se ha evolucionado hacia criterios más homogéneos. Aunque el presidente de la Comisión Organizadora del Archipiélago aclara que se confirmarán de manera definitiva en noviembre, por el momento se han establecido los siguientes porcentajes: los errores ortográficos penalizarán al menos un 10% en las materias que impliquen desarrollo escrito –como Historia de España o Filosofía–, un 15% en los ejercicios de lengua extranjera y hasta un 20% en las de castellano y lengua cooficial –allí donde se imparta–.

Disminuye la opcionalidad

En esta línea, también se armonizará la cantidad y los tipos de preguntas que se hacen en las diferentes materias, todo con la intención de reducir las diferencias entre regiones. Según informa Adelfo, en esta edición, no va a haber posibilidad de elegir en bloque, como ocurría antes. Asimismo, el porcentaje de preguntas que quedan a elección del alumnado es cada vez más pequeño.

En los próximos meses se sucederán las reuniones de la Comisión integrada por representantes de la Viceconsejería de Educación y de las Universidades de La Laguna (ULL) y de la de Las Palmas (ULPGC). En estos encuentros se hablará de cómo será el examen y se perfilarán los últimos detalles. «En principio no habrá grandes novedades, pero sí se evaluará la efectividad registrada en cada materia y se debatirá cuáles son los asuntos más importantes de cada una de ellas», destaca.