Canarias y la calima: el lado bueno de este fenómeno que nadie te cuenta

En Canarias solemos asociar la calima con picor de ojos, cielos ocres y un aire peor y contraproducente.

Todo eso es real. Pero, a escala ecológica, el polvo sahariano también trae nutrientes y microorganismos que alimentan procesos clave del océano canario y de algunos suelos.

Estos beneficios ecológicos no anulan los riesgos sanitarios durante episodios intensos, pero muestran que hay dos caras del mismo fenómeno.

Calima en el Aeropuerto César Manrique Lanzarote / Webcam Lanzarote

Canarias, laboratorio natural

Por su posición, las islas están en la ruta de la Saharan Air Layer (SAL), una masa de aire cálida y seca, cargada de partículas minerales, que viaja sobre el Atlántico.

El Observatorio de Izaña en Tenerife ha caracterizado su estructura vertical y estacionalidad durante más de una década, lo que convierte a Canarias en un punto de referencia mundial para estudiar el polvo desértico.

Ese polvo que nos alcanza trae hierro (Fe), fósforo (P) y otros oligoelementos que suelen limitar la productividad en aguas subtropicales oligotróficas como las nuestras.

En campañas frente a Canarias se han observado respuestas del plancton tras deposiciones de polvo (más producción primaria y cambios en la comunidad), y a escala atlántica se ha descrito cómo ese aporte condiciona incluso migraciones y pesquerías.

Calima en la zona de Maspalomas / Andrés Cruz / LPR

Nutrientes

Cuando la calima precipita en forma de lluvia de barro, los minerales del polvo pasan al suelo y entran en los ciclos biogeoquímicos terrestres.

Es una vía de aporte documentada en la cuenca mediterránea y aplicable a Canarias por el mismo flujo de polvo sahariano.

Un estudio del Centro de Estudios Avanzados (CEAB-CSIC) y CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) basado en casi tres décadas de muestreos demuestra que bacterias y hongos de los desiertos norteafricanos están presentes de forma persistente en el aire del sur de Europa, no solo durante episodios visibles de calima.

Esa microbiota puede reconfigurar comunidades microbianas de aguas y suelos y participar en ciclos de nutrientes, un frente de investigación que también afecta a nuestro entorno atlántico.

Al reforzar la productividad del fitoplancton, el polvo puede modular la base alimentaria de peces y otras especies. Algunos trabajos relacionan la deposición sahariana con cambios en productividad y migraciones en el Atlántico nororiental, con posibles implicaciones para las pesquerías. La clave, de nuevo, es el hierro y su disponibilidad.

Lo malo

Nada de lo anterior quita que, en ciudades y pueblos, los episodios de calima incrementen el riesgo de ingresos por causas respiratorias, especialmente si son prolongados y con partículas finas en suspensión elevadas.

En Canarias, estudios clínicos han asociado los días de calima con más ingresos de urgencia por causas respiratorias y con un peor pronóstico en pacientes vulnerables, por ejemplo aquellos que dufren una insuficiencia cardiaca.

Consejos frente a la calima

Empieza siempre por el parte oficial: antes de salir, mira el mapa de “Polvo mineral” de AEMET. Te dirá si la intrusión llega a tu isla, a qué horas será más intensa y cuánto puede durar. Con eso decides si adelantas o pospones planes al aire libre.

Si te acercas a la costa o a un mirador, “lee” el mar. Tras una calima potente, los científicos han observado respuestas del plancton: a veces cambia el tono del agua y aparecen pequeñas floraciones.

Son momentos muy buenos para hacer seguimiento ciudadano: una foto del color del mar, anotar la hora, el lugar y el estado del cielo. Disfruta la observación, pero evita el baño si hay mala mar o la visibilidad bajo el agua es pobre.

En tierra, la señal más clara del aporte mineral es la lluvia de barro. No limpies en seco: usa paños húmedos (o manguera) para no rayar superficies y evita remover polvo dentro de casa. Mientras dure el episodio, reduce el esfuerzo físico intenso al aire libre y ventila los interiores cuando baje el índice de partículas.

Con esas pautas, entenderás mejor la calima… y te afectará menos.