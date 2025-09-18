El Colegio Arenas Sur impulsa la Excelencia Académica con becas

El Colegio Arenas Sur ha reafirmado su compromiso con la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades a través de su recién lanzado programa de Becas de Excelencia Académica, dirigido a los alumnos que, tras destacar por su rendimiento en la Educación Secundaria, desean continuar su formación en el centro de San Agustín cursando el Bachillerato.

El objetivo de estas becas, según el Director del Colegio Arenas Sur, Heriberto Segura, es «recompensar el talento, el esfuerzo y la constancia de los estudiantes más brillantes», ofreciéndoles la posibilidad de continuar sus estudios en un entorno educativo de calidad, sin que la situación económica de sus familias suponga un impedimento.

Además de reconocer el desempeño académico, este programa busca fomentar una cultura de esfuerzo y superación, incentivando a los jóvenes estudiantes a desarrollar todo su potencial. Con estas ayudas, el Colegio Arenas Sur pretende «formar a alumnos capaces de convertirse en líderes sociales y académicos, preparados para afrontar los retos del mundo actual y contribuir de manera positiva a la sociedad», explica el Director.

Con su brillante expediente académico, María aspira a estudiar Biología o Psicología en el extranjero. / LP/DLP

Ese perfil, de hecho, lo cumple María Caballero García, alumna becada que durante los dos próximos cursos estudiará Bachillerato en el Centro.

Con estas Becas de Excelencia Académica, además, los estudiantes pueden acceder al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional® (IBDP), una de las titulaciones más prestigiosas a nivel mundial, que combina exigencia académica, formación integral y un marcado carácter internacional, lo que prepara a los alumnos en los más altos estándares para su futuro universitario.

María, quien como primera alumna becada bajo este programa aspira a dedicarse a la Biología o la Psicología, estudiará precisamente el IBDP en la modalidad de Ciencias de la Salud.

Autoridades del Colegio Arenas Sur en la ceremonia de entrega de la Beca de Excelencia Académica. / LP/DLP

Durante la Asamblea de inicio de curso, el Equipo Directivo subrayó que «esta iniciativa se alinea plenamente con la Misión, Visión y Valores del Colegio Arenas Sur», centrados en ofrecer una educación de excelencia, trilingüe, internacional y personalizada, preparando así al alumnado tanto en el ámbito académico como en el personal y social.

Este programa de becas, vigente también en el Colegio Arenas Almas, representa un claro ejemplo del compromiso de la Comunidad Educativa Arenas con una enseñanza que reconoce y potencia el talento, cultiva la excelencia desde las primeras etapas educativas y ofrece a los jóvenes una plataforma para alcanzar sus metas en el sur de Gran Canaria.