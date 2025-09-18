Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un controlador aéreo capta esta curiosa imagen de dos aviones de Binter en el aeropuerto de Madrid-Barajas: parece Canarias

El aeródromo de la capital ha contado con dos aviones de la compañía canaria a punto de despegar, dejando una estampa poco habitual

Los dos aviones de Binter a punto de despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas rumbo a Canarias / Controladores aéreos

Luis Miguel Mora

La cuenta de X (antes Twitter) de controladores aéreos ha compartido una instantánea que ha sorprendido a todos. Lo que puede parecer algo normal con los aviones de Binter en los aeropuertos de Canarias, se convierte en un acontecimiento excepcional fuera de las islas. Por eso, este despegue se ha visto en Madrid-Barajas, ha dejado atónito a este trabajador del aeródromo.

Binter opera alrededor de 16 vuelos diarios entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y con origen o destino Tenerife o Gran Canaria. Esta cifra, que puede incrementarse por alguna fecha especial, hace que el aeródromo de la capital sea uno de los destinos más importantes de la aerolínea.

El pasado 12 de septiembre, dos aeronaves de Binter coincidieron en la pista del aeródromo de la capital. En la cuenta de los controladores aéreos se compartió una imagen muy curiosa, porque frente a la terminal de Madrid-Barajas se observaba estos aviones con un fondo característico, las cuatro torres de la zona financiera de la ciudad.

Junto a esta publicación, estaba esta frase: "¿En qué aeropuerto canario nos encontramos?". Este gracioso y curioso momento que se ha visto desde la torre de control de Barajas deja claro la operatividad de Binter y las numerosas conexiones para que los canarios puedan llegar donde quieran.

