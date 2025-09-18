Mario Picazo anuncia el gran cambio de tiempo: adiós al calor y llega el respiro otoñal

Después de un inicio de septiembre marcado por el calor y la calima, Canarias encara un giro meteorológico que traerá alivio tanto a residentes como a visitantes. La llegada de aire más fresco y cielos despejados marcará el arranque del otoño en el Archipiélago, según confirman tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como el reconocido meteorólogo Mario Picazo.

Adiós al calor sofocante y la calima persistente

Las últimas semanas han dejado jornadas más propias de agosto, con termómetros superando con facilidad los 30 ºC en varias islas y un ambiente cargado de polvo en suspensión. Estas condiciones no solo han dificultado las actividades al aire libre, sino que también han reducido la visibilidad en paisajes emblemáticos y playas muy frecuentadas.

El alivio, según Picazo, está a la vuelta de la esquina: “El otoño llega pisando fuerte este lunes 22S”, escribió en sus redes, subrayando que la transición no solo se vivirá en la Península, donde el desplome será más brusco, sino también en Canarias, con un ambiente mucho más respirable.

Un clima más amable para descubrir las Islas

A partir del domingo 21, la previsión apunta a un descenso progresivo de las temperaturas y cielos cada vez más limpios de calima. Esto se traduce en condiciones ideales para disfrutar del turismo activo: senderismo en enclaves como la Caldera de Taburiente en La Palma, visitas a espacios naturales como el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera o paseos por las dunas de Maspalomas en Gran Canaria, que recuperarán su esplendor con mayor visibilidad.

En las costas, las temperaturas más suaves y el aire limpio mejorarán la experiencia para quienes buscan sol y mar. Además, el contraste térmico nocturno permitirá disfrutar de veladas al aire libre sin el bochorno de las últimas semanas.

Beneficios para residentes y visitantes

El nuevo escenario meteorológico llega en un momento clave para el sector turístico. Con la temporada alta en el horizonte, unas condiciones más templadas y agradables refuerzan la imagen de Canarias como destino perfecto en cualquier época del año.

Para los residentes, la mejora supondrá también un descanso después de jornadas con calor acumulado, especialmente en las zonas del interior de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, donde se han registrado temperaturas más elevadas.

Contraste con la Península

Mientras Canarias experimentará un alivio progresivo, en la Península el cambio será mucho más acusado: ciudades como Murcia pasarán de máximas de 36 ºC a apenas 27 ºC en cuestión de días. Un recordatorio de que el otoño ya está aquí y se hará sentir de maneras distintas en cada región.

El atractivo de un otoño diferente

Con este cambio de patrón, Canarias reafirma su atractivo: mientras buena parte de Europa encara jornadas frías y lluviosas, el Archipiélago ofrece un clima cálido pero moderado, con cielos despejados y sin el polvo en suspensión que había empañado el paisaje. Una oportunidad perfecta para quienes buscan escapadas otoñales con sabor a verano en un entorno privilegiado.