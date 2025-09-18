"Lo que necesitamos ahora es unidad y firmeza": así es como el SECAN alza la voz contra una OPE médica sin concurso cerrado

La sanidad pública canaria se enfrenta a un nuevo conflicto. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha fijado la fecha del examen de la OPE de estabilización para el próximo 29 de septiembre, sin haber resuelto aún la fase del concurso de méritos ni publicar las listas definitivas de nombramientos. Esta decisión ha desatado una oleada de críticas entre los profesionales médicos, que denuncian un “incumplimiento flagrante” del orden establecido en las bases del proceso.

La Consejería de Sanidad, encabezada por Esther Monzón, ya había anunciado que, tras el verano, se procedería al examen. Sin embargo, según denuncian los sindicatos médicos, las condiciones no están garantizadas para que el proceso sea justo ni transparente.

Huelga indefinida a partir del 23 de septiembre

El malestar ha desembocado en una convocatoria de huelga indefinida a partir del martes 23 de septiembre, promovida por el Sindicato Médico de Canarias (CESM Canarias) y apoyada sin reservas por SEMCA (Sindicato de Empleados Médicos de Canarias).

“SEMCA apoyará sin titubeos cualquier huelga médica que se convoque en el SCS con motivo del incumplimiento de las bases de la OPE de estabilización”, ha manifestado el sindicato en un comunicado oficial.

Ambas organizaciones sindicales exigen que “antes de la realización de exámenes debe terminarse el proceso por concurso de méritos y publicarse la propuesta de nombramientos”, tal como establecen los procedimientos ordinarios y los compromisos adquiridos.

Exámenes sin margen de negociación

Desde CESM Canarias denuncian que el calendario de exámenes fue presentado por la Administración “sin margen de negociación”, pese al rechazo de la inmensa mayoría de los sindicatos presentes en la mesa sectorial. De hecho, se ha tildado de “imposición unilateral” el procedimiento seguido por el SCS.

“Lo que necesitamos ahora es unidad y firmeza”, insisten desde SEMCA, que convoca una segunda jornada de huelga para el viernes 26 de septiembre, en coordinación con la del martes 23. “No lo hicimos antes por la exigencia legal de los 10 días de preaviso”, aclaran.

¿Qué exigen los médicos?

Suspender la convocatoria del examen del 29 de septiembre hasta que se publique la resolución del concurso de méritos.

hasta que se publique la resolución del concurso de méritos. Transparencia y garantías jurídicas en el procedimiento de estabilización del personal médico.

en el procedimiento de estabilización del personal médico. Respeto a los plazos y fases acordadas en la OPE.

acordadas en la OPE. Publicación inmediata de las listas definitivas con las propuestas de nombramientos.

La huelga convocada afecta a todos los médicos y facultativos del SCS, lo que podría tener un impacto significativo en la atención sanitaria si no se resuelve el conflicto antes de las fechas señaladas. Mientras, el clima en los centros hospitalarios y de atención primaria es de preocupación e incertidumbre.