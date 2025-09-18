Primera consultoría educativa en Canarias

¿Por qué nace esta consultoría educativa?

LES nace de una pasión personal: la educación. Tras desarrollarme en este ámbito durante décadas, detecté la necesidad de ofrecer soluciones educativas personalizadas y accesibles en un mundo donde la enseñanza tradicional a menudo no se adapta a las demandas modernas de flexibilidad, innovación y rapidez, y sobre todo, a la individualidad y características de cada niño.

Creemos en el aprendizaje personalizado. El “por qué” fundamental surge al haber identificado importantes brechas educativas entre comunidades autónomas, entre España y el resto de países, y especialmente entre Canarias y otras regiones. El informe PISA resulta demoledor: sitúa a España muy por debajo de la media internacional y coloca a Canarias entre las comunidades más desfavorecidas. El verdadero perjudicado de esta situación es el alumno. Es un tema incómodo de tratar, pero necesario de abordar.

¿Quién integra la consultoría?

Está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en el sector educativo: docentes, psicólogos, pedagogos, profesionales de la salud, juristas, economistas e ingenieros.

Se trata de cubrir plenamente las variadas necesidades que presenta un colegio hoy en día. Ofrecemos soporte jurídico, reestructuración financiera, mejora en la cuenta de resultados y, al mismo tiempo, trabajamos en proyectos diferenciadores, útiles y necesarios.

Para nosotros es fundamental el lema: “Donde hay un niño, hay una misión”.

¿Siempre has estado atraída por el mundo educativo?

Creo que sería incapaz de recordar cuándo nació mi pasión y compromiso. Provengo de una familia dedicada al sector educativo: nuestro padre fue un referente en la materia, propietario durante más de 40 años del Colegio Sagrado Corazón de Tafira y Presidente de ACADE en Canarias.

Crecí rodeada de este ambiente. Estudié Derecho y me especialicé en derecho educativo. Representé a varios colegios, tanto privados como concertados. Realicé un Máster en Dirección de Centros Educativos, entre otras formaciones, y me incorporé junto a mi hermano a la gestión diaria del colegio familiar hasta su venta en diciembre de 2024.

Entré en ese colegio con cuatro años y, hasta ahora, mi vida se ha desarrollado en constante aprendizaje junto a profesionales excelentes.

¿Cómo opera la consultoría?

Muy sencillo. Seas un colegio grande, pequeño o una escuela infantil, solo tienes que llamarnos. Lo primero que hacemos es visitarte, porque queremos empaparnos de la esencia de cada centro. Después, trabajamos juntos para mejorar. Abordamos absolutamente todos los pilares de un colegio.

Además, si eres una familia con hijos que tienen necesidades educativas especiales y tu colegio, inspección o consejería no te ofrecen la ayuda necesaria, nuestro equipo te tiende la mano para que los niños no sufran desigualdades. Representamos activamente a la comunidad TDAH y TEA.

¿Qué opinas sobre la llegada de la IA?

Ha llegado para quedarse, y sería ilógico prohibir algo que formará parte de nuestra vida. Es mejor enseñar su uso que condenarla. No hay que temer, hay que conocer.

¿Qué ventajas y oportunidades crees que nos podrá ofrecer?

El mayor beneficio es el impacto comunitario profundo. En una sociedad donde la educación enfrenta importantes dificultades —como la comprensión lectora o el acoso escolar—, ser pioneros nos permite ayudar directamente a estudiantes, familias y educadores.

Para transformar el proyecto del Sagrado Corazón de Tafira viajé a ciudades y países más avanzados. Fueron años de mucha formación, y ahora compartir todo ese aprendizaje es el verdadero potencial de nuestra consultoría.

¿Cuál podrías decir que es tu logro más importante?

Es una pregunta difícil y me encantaría pensar que mi logro más importante aún está por llegar.

Si tuviera que señalar uno, sería la implementación de proyectos innovadores en el colegio donde trabajé hasta 2024. Soy una firme defensora de la educación financiera y logramos implementarla de manera progresiva desde bachillerato hasta infantil, dejándola operativa antes de mi salida. Este es, quizás, el logro que más me emociona.

En el ámbito jurídico, mi mayor logro ha sido la defensa de cada niño con TDAH o TEA. Recuerdo absolutamente a todos los alumnos con necesidades especiales que he atendido.

¿Y cuál es el mayor desafío de la consultora?

Pienso que el reto principal es construir confianza desde cero. Arraigar una consultora en un contexto social y profesional que no está acostumbrado a este tipo de servicio requiere un gran esfuerzo.

Hay muchas ciudades más avanzadas en materia educativa donde contar con una consultoría es tan normal como tener un asesor fiscal.

¿Qué destacarías de Liberty Education Solutions?

El respeto. Nuestro enfoque es totalmente respetuoso. Conozco bien la esencia de un colegio y la importancia de que no se pierda. Creemos que no existen dos colegios iguales y nos esforzamos por conocerlos a fondo, respetando siempre su esencia y cultura.

Nacemos como un catalizador de cambio educativo, con la “libertad” de innovar. Y si beneficiamos a un solo niño, habrá merecido la pena.