El viaje que lo cambió todo: así nació la ruta Gran Canaria–Tenerife en 1886

A finales del siglo XIX en Canarias, cruzar de una isla a otra seguía siendo cuestión de esperar al velero disponible y a que el tiempo lo permitiera.

Eso cambió en 1886, cuando la filial canaria de la británica Elder Dempster, la Compañía de Vapores de las Islas Canarias, puso en marcha una línea interinsular a vapor. Aquella decisión transformó un cruce habitual en un servicio con tarifas y barcos asignados.

El Formoso

La escena inaugural, repetida en la memoria portuaria, tiene fecha: 25 de abril de 1886. El vapor Formoso, uno de los tres buques destinados a la nueva línea (junto a Forcados y Mersey), estaba en Santa Cruz de Tenerife y zarpó hacia Las Palmas, marcando el arranque práctico de la ruta moderna entre capitales.

No era un acto protocolario aislado: era el primer eslabón de una rotación pensada para sostener pasaje, carga y correspondencia entre islas.

El cambio se notó enseguida. Con la regularidad del vapor, comerciantes y viajeros dejaron de depender de la ocasión para pasar a depender de un horario.

Esa regularidad preparó el paso siguiente: en 1888 el Estado convocó la adjudicación de las líneas de correos interinsulares y, para concurrir a esa subasta, se constituyó en Las Palmas la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios (CVCIC), vinculada a Elder Dempster.

Correíllos

La nueva empresa encargó dos vapores de construcción británica, León y Castillo y Viera y Clavijo, que se entregaron en el verano de 1888 y entraron en servicio ese mismo año, consolidando ya con contrato postal la red entre islas.

Desde entonces, el público bautizó a esos buques como “correíllos”: vapores de correo que, además de cartas, movían personas y mercancías y cosían el archipiélago con frecuencias previsibles.

El término perduró hasta bien entrado el siglo XX y hoy su legado puede tocarse en el histórico Correíllo de La Palma (1912), preservado como símbolo de aquella era que empezó, en lo esencial, con el salto al vapor de 1886 y su oficialización postal en 1888.