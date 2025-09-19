El Cabildo celebra el éxito de Gran Canaria Proyecta Moda 2025

«Esta iniciativa es una apuesta clara por el futuro, por los jóvenes, por la formación, por el talento y por el empleo. Este primer laboratorio de aprendizaje del programa Gran Canaria Moda Calidad ha sido un éxito. Como también lo ha sido la colaboración con la FULP. Estamos, además, estudiando la posibilidad de aumentar el número de alumnos becados de cara a 2026. Las sinergias creadas entre diseñadores y el alumnado han sido muy productivas: mejoran su formación, su creatividad y, por supuesto, su futura integración laboral».

Así es la valoración realizada por Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria en el encuentro celebrado este jueves con los becarios, diseñadores y responsables de la Fundación Universitaria de Las Palmas, es decir, todos los implicados en Gran Canaria Proyecta Moda.

Alonso recordó en su intervención que «Gran Canaria Moda Cálida es el único programa en España con financiación pública para apoyar el sector de la moda y el diseño. Con un presupuesto de 3,5 millones de euros se realizan acciones de promoción local, de comercialización, subvenciones para modernizar los talleres o el branding, pero también para grandes eventos internacionales como Gran Canaria Swim Week. Tenemos también la línea de formación con la Asociación de Creadores Moda España y el plan de internacionalización y asesoramiento con la Cámara de Comercio». El objetivo del Cabildo de Gran Canaria es que «este programa genere economía, que se creen puestos de trabajo y que se mejore el autoempleo», añadió.

La consejera Minerva Alonso conversa con Alberto Cabré, presidente de la FULP. | LP/DLP

Por su parte, el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), Alberto Cabré, declaró que «Gran Canaria Proyecta Moda es una oportunidad que brinda a personas recién tituladas en el sector de la moda una primera experiencia laboral de la mano de grandes diseñadores canarios y todo el aprendizaje que eso supone», y destacó que «la colaboración de la FULP en este programa, como entidad gestora, es un ejemplo más del compromiso con la empleabilidad de las personas jóvenes egresadas, sin dejar de atender las competencias digitales y de innovación que demanda el mercado laboral».

En este encuentro, que ha servido para valorar y compartir experiencias de esta primera edición, intervino, además, como portavoz de los diseñadores, Nuria González, firma consolidada del Programa Gran Canaria Moda Cálida, quien señaló que «vincular la escuela con los profesionales y con las empresas es imprescindible, debe haber un vínculo». Y añadió: «Es muy gratificante compartir todo mi bagaje profesional con gente joven que sale de las escuelas. Todo lo que yo he ido aprendiendo con mi experiencia y mi trabajo puede ayudar a otras personas. Es el momento de transmitir todos estos conocimientos. Pero, también, ellos nos aportan frescura, entusiasmo, ganas de hacer cosas. Es un compartir que favorece a las dos partes».