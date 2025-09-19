Calor y calima en Canarias: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

Las últimas horas del verano en Canarias este fin de semana llegarán acompañadas de un ligero descenso de temperaturas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque todavía seguirán en valores altos, por encima de los 30ºC.

El otoño de 2025 en el hemisferio norte comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 19 horas 19 minutos (hora canaria), según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

Este viernes el mercurio seguía disparado y uno de los termómetros de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria (como se puede ver en el vídeo que acompaña esta información), marcaba 40 grados centígrados a las 12.02 horas. Las islas de la provincia de Las Palmas y Tenerife están en alerta naranja por altas temperaturas y el resto (La Palma, La Gomera y El Hierro) en prealerta (aviso amarillo). Además, hay prealerta por calima en todo el Archipiélago y alerta por incendios forestales en todas las islas, menos en Lanzarote y Fuerteventura, tal y como decretó ayer la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Gran Canaria, con las temperaturas más altas este viernes

El registro del calor en Las Canteras no es el único que sigue disparado esta jornada. Gran Canaria ha registrado hasta las 13.10 horas de hoy las temperaturas más altas de todo el Archipiélago.

Así, por ejemplo, en El Matorral (San Bartolomé de Tirajana) la Aemet midió 39ºC a las 13.00 horas; 37,9ºC en San Cristóbal, a las 12.10 horas (Las Palmas de Gran Canaria); 37,5ºC en Maspalomas (12.10 horas) y 37,2 en el Centro Forestal Doramas, en Telde (13.00 horas).

Predicción del tiempo de la Aemet para el sábado en Canarias

La Aemet continúa con avisos generalizados de nivel amarillo por temperaturas máximas, siendo menos probable que se alcancen los 34 ºC en las islas más occidentales y en vertientes orientadas al norte.

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la provincia occidental durante la madrugada. La calima será más significativa en medianías y cumbres.

Temperaturas en general en descenso, más acusado en zonas bajas.

El viento soplará de componente norte a noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, amainando en las islas más occidentales a partir del mediodía.

Habrá ampliación.