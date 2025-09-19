Continúa el calor este sábado en Canarias, aunque las temperaturas serán más suaves

El fuerte calor tenderá a remitir progresivamente en Canarias este sábado, cuando, no obstante, aún se esperan temperaturas de hasta 34 grados en varias islas y la persistencia de la calima, que se reducirá localmente en algunas áreas, pese a todo, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 33 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 30 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 25 y 24 grados, respectivamente, de acuerdo a su previsión, que anuncia vientos del norte moderados con probables rachas fuertes en diversos puntos de la geografía isleña.

También predominarán los vientos del norte en las aguas de Canarias, con fuerza entre 3 y 5 que podría llegar en algunas latitudes a 6, acompañados de marejada y mar de fondo de oeste a suroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este sábado:

Intervalos de nubes medias y altas, predominando los cielos poco nubosos al inicio. Calima, más significativa en medianías y cumbres y remitiendo. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior de la mitad norte. Se superarán los 34 ºC en zonas orientadas al este, sur y oeste, y de forma más local en el norte. Viento moderado de componente norte. Soplará con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este, oeste y sur, sin descartar rachas localmente muy fuertes especialmente en horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 24 30

Calor y calima en Las Palmas de Gran Canaria / .

Intervalos de nubes medias y altas. Calima que irá remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC localmente en la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 24 33

Intervalos de nubes medias y altas. Calima que irá remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC en zonas de interior y del sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 24 31

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero descenso, menos acusado en costas del norte. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC, especialmente en zonas bajas. Viento moderado de componente norte, que soplará con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, vertiente este, así como en la Dorsal. Sin descartar alguna racha localmente muy fuerte en estas zonas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 25 33

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, que será más significativa en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado el de las máximas en zonas de interior. Probabilidad de que se alcancen localmente los 34 ºC. Viento moderado de componente norte. Soplará con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 25 32

Intervalos de nubes medias y altas con probabilidad de lluvias ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar los 34º C en la vertiente oeste, y de forma más local en medianías del este. Viento flojo a moderado del este en costas y zonas bajas. Por la tarde tenderá a noroeste en todos los niveles.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 29

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar localmente los 34 ºC. Viento del noreste sin descartar que ocasionalmente sea fuerte durante la primera mitad del día, girando a noroeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 24 32