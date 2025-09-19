Ni los gases han cesado ni todos tienen casa: la realidad que aún golpea a La Palma

Hay heridas que no sangran, pero sanan despacio. En La Palma, cada grieta en el asfalto recuerda que el 19 de septiembre de 2021 la tierra se abrió expulsó lava durante 85 días.

No fue un cráter solitario, sino una herida múltiple que engulló casas, colegios, carreteras, campos y vidas desde Cumbre Vieja. Luego, lo que parecía el final de una catástrofe natural se convirtió en el principio de otra: la de la espera, el abandono y la reconstrucción a medias.

Cuatro años después, el aire sigue oliendo a azufre, el asfalto es nuevo pero late sobre ceniza, y más de 7.000 personas el 10 % de la población de la isla aún recuerdan cómo su casa se convirtió en nada.

La influencer canaria Britty Ojeda ha regresado a la isla y lo ha dicho claro: "Volví a La Palma después de cuatro años y me quedé en shock".

Tajogaite: la montaña rajada

La montaña que nació de la lava fue bautizada por los palmeros como Tajogaite, "montaña rajada" en lengua benahoarita. Fue la primera erupción en 50 años, desde el Teneguía en 1971, y la más larga de la historia reciente de la isla.

Erupción del Tajogaite en La Palma. / Andrés Gutiérrez

Una semana antes, más de 20.000 terremotos sacudieron la tierra. Hasta los peces huyeron del litoral. “Los pescadores se dieron cuenta antes que nadie”, señala Britty.

En 85 días, la isla creció en 48 hectáreas. La lava creó una fajana una lengua negra que llegó al mar. Hoy, sobre esa roca dura, se trazan carreteras, pero nadie olvida que bajo ese asfalto puede haber casas, fotos, camas infantiles o macetas.

Gases tóxicos y una emergencia habitada

La medida de emergencia fueron los containers. Sirvieron, pero aún hoy, en agosto de 2025, cientos de personas incluido un señor de casi 90 años siguen viviendo en ellos.

La ayuda habitacional termina en diciembre y apenas se han construido 53 viviendas frente a las más de 1.300 destruidas. “Me parece injusto. El gobierno debería haber tenido un plan desde el principio. Vivimos en islas volcánicas”, apunta Britty.

Casas modulares tipo contenedor / Gobierno de Canarias

A día de hoy, el subsuelo sigue expulsando gases tóxicos. En zonas como Puerto Naos, cerrado durante años, aún hay farolas con sensores que alertan de dióxido de carbono en niveles preocupantes.

Algunos tramos siguen siendo intransitables. La sensación de que cuesta respirar está presente en la zona, posiblemente por los gases que siguen saliendo.

La nueva Ley del Volcán promete agilidad, coordinación y ayudas. Busca devolver a los damnificados sus tierras, su hogar, su actividad agrícola. También plantea eliminar la burocracia, pero los afectados aún no ven el resultado. Y entre promesas, el reloj avanza: diciembre está cerca.