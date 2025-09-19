¿Pokémon o nombre canario? La divulgadora Elena Herraiz ('Cifras y Letras') explica los parecidos razonables

Gulpin, Tasarte, Kartana, Agaete, Gáldar… ¿quién (que no sea canario) no dudaría un segundo? En su juego “¿Pokémon o nombre canario?”, la lingüista y divulgadora Elena Herraiz, conocida como Linguriosa y colaboradora de Cifras y Letras, propone adivinar si lo que oímos es un monstruo de videojuego o un topónimo del Archipiélago.

El truco, explica, está en que muchos nombres canarios proceden del sustrato amazigh (bereber) y comparten patrones sonoros que al oído hispanohablante resultan tan “exóticos” como los de esta saga fantástica.

Por qué suenan “igual”

Antes de la conquista, las islas estuvieron habitadas por pueblos de origen norteafricano. Ese sustrato amazigh dejó huella en la toponimia (Agaete, Gáldar, Tasarte…) y en nombres personales actuales (Airam, Idaira…), con combinaciones como -ai-, -ar-, finales en -te/-tar o grupos gd-/gt- que recuerdan a ciertos nombres creados para videojuegos.

El vídeo de Herraiz usa esa familiaridad sonora para introducir una realidad histórica: la onomástica canaria conserva un origen norteafricano muy vivo.

Arminda: el hilo humano que conecta el nombre con la historia

Herraiz también alude a referentes culturales que ayudan a “aterrizar” los nombres en su contexto, como Arminda, personaje divulgativo asociado a Gáldar y a la Cueva Pintada.

Arminda se presenta como hija del último Guanarteme y narradora de la vida en el poblado prehispánico en los últimos años antes de la colonización castellana: un recurso didáctico que el museo y la programación cultural local han utilizado en exposiciones, cuentacuentos y actividades escolares.

Más allá de su posible base histórica, hoy Arminda es una puerta de entrada para el público joven a la sociedad indígena de Gran Canaria.

Cueva Pintada

En el propio vídeo se cita la Cueva Pintada de Gáldar, uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de Canarias.

Allí se conserva un poblado aborigen con casas y cuevas (siglos VII–XVI) y la célebre cámara decorada con motivos geométricos (a veces interpretados como un posible calendario), pieza clave para entender la Gran Canaria prehispánica y los primeros años tras la conquista.

Visitarla es pasar del “¿Pokémon o nombre canario?” a ver y escuchar el mundo que dio esos nombres. Si te apetece seguir jugando, prueba con Artenara, Tamadaba, Guayadeque… y luego acércate al museo: es difícil confundir un nombre con un Pokémon cuando le pones lugar, tiempo y voz.