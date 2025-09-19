Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 18 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 26, 32 y 42 y las estrellas 9 y 12.
El código del Millón ha sido el TCF03642.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
- La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»
- Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso
- Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde
- Tiempo para el viernes en Canarias: posibles tormentas, más calima y fuerte calor