Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»
- Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso
- Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde
- Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
- Tiempo para el viernes en Canarias: posibles tormentas, más calima y fuerte calor
- El jardinero 'más gandul' de Las Palmas de Gran Canaria: 'De milagro no lo escribió en minúsculas