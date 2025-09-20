No es el Drago Milenario: el árbol más viejo de Europa está colgado de un risco en Canarias
Su vida, tallada por la piedra, el viento y los siglos, recuerda por qué proteger el monte importa: estuvo a punto de extinguirse y hoy, con paciencia, vuelve a echar raíces
No hablamos del famoso drago de Icod, pero Tenerife guarda otra joya viva: el árbol más veterano científicamente datado de Europa.
Datación reciente
El árbol vivo más antiguo científicamente datado de Europa no es un drago, ni está en Grecia o Italia: es un cedro canario (Juniperus cedrus) que sobrevive aferrado a los riscos del Parque Nacional del Teide.
Su edad mínima, establecida con datación por radiocarbono, es de 1.481 años, según un estudio publicado en Ecology.
Se trata de un Juniperus cedrus, especie endémica de Canarias y Madeira catalogada como En Peligro por la UICN debido a su área de ocupación reducida y a poblaciones muy pequeñas, hoy refugiadas en acantilados inaccesibles por siglos de talas y pastoreo.
Precisamente esa geografía vertical (riscos de lava, suelo escaso, clima frío y árido de cumbres) explica su supervivencia: donde el ser humano no llegaba, los cedros resistieron.
Los autores del estudio subrayan que alcanzaron los ejemplares con técnicas de escalada, porque muchas de estas poblaciones solo son accesibles así.
Cómo sabemos que tiene 1.481 años
El equipo científico fechó los ejemplares mediante radiocarbono (C-14), confirmando varios árboles milenarios y uno con al menos 1.481 años.
Con esa cifra, el cedro tinerfeño supera con holgura a “Italus”, un pino de Italia fechado en 1.230 años— y a “Adonis” en Grecia (1.075), anteriores poseedores del “título” europeo.
La investigación científica no bautizó al árbol, pero comunicaciones y prensa posteriores han popularizado el apodo “Bárbol” para referirse al cedro más longevo del Teide.
En todo caso, su emplazamiento exacto no se difunde por motivos de conservación y el acceso a esas paredes está restringido. Son zonas de trabajo técnico para equipos autorizados.
“El Patriarca” no es el mismo
En 2019 el parque señaló a un antiguo cedro, conocido como “El Patriarca”, como el árbol más viejo visible del espacio protegido (en torno a +1.100 años).
El estudio de 2022 demostró que hay ejemplares aún más antiguos en los riscos, incluido el de 1.481 años. Es decir: “El Patriarca” y el cedro más longevo de Europa no son el mismo individuo.
Más allá del récord, este hallazgo reordena el mapa europeo de árboles viejos y refuerza el valor del Teide como refugio de longevidad vegetal.
Los científicos recuerdan que estos cedros han sobrevivido a erupciones, caídas de rocas y sequías durante siglos, y aun así están ayudando a recolonizar los llanos gracias a la dispersión por aves.
Desde este mismo año, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de Valladolid y la Fundación Endesa desarrollan un proyecto de prospección de cedros antiguos colgados en riscos y un programa de refuerzo poblacional del hábitat de Juniperus en el parque (incluida plantación de miles de nuevos ejemplares y viverización de planta local).
Si algo enseña este veterano es que, frente al tiempo, sólo perduran los ecosistemas bien cuidados.
