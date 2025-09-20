El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Gran Canaria

Gran Canaria es una isla afortunada con miles de euros este sábado. El sorteo de la Lotería Nacional se ha acordado de la isla y ha dejado parte del primer premio en Las Palmas de Gran Canaria.

El despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado 44.155, ubicado en la calle Luis Doreste Silva, número 117, ha vendido parte del 31885, dotado con 60.000 euros al décimo.

Este primer premio ha estado muy repartido por el territorio nacional. Además de la capital grancanaria, también han resultado agraciadas las provincias de Barcelona, A Coruña, Cádiz, Guipúzcoa, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zamora.

Segundo premio

El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, el 37284, ha sido destinado íntegramente a Guadalajara capital. Cada décimo está premiado con 12.006 euros.

Los reintegros son para los boletos terminados en 5, 4 y 3. Cada boleto con uno de esos reintegros recibe 6 euros.