El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Gran Canaria
Consulta los números que han resultado premiados en el sorteo de esta jornada
Gran Canaria es una isla afortunada con miles de euros este sábado. El sorteo de la Lotería Nacional se ha acordado de la isla y ha dejado parte del primer premio en Las Palmas de Gran Canaria.
El despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado 44.155, ubicado en la calle Luis Doreste Silva, número 117, ha vendido parte del 31885, dotado con 60.000 euros al décimo.
Este primer premio ha estado muy repartido por el territorio nacional. Además de la capital grancanaria, también han resultado agraciadas las provincias de Barcelona, A Coruña, Cádiz, Guipúzcoa, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zamora.
Segundo premio
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, el 37284, ha sido destinado íntegramente a Guadalajara capital. Cada décimo está premiado con 12.006 euros.
Los reintegros son para los boletos terminados en 5, 4 y 3. Cada boleto con uno de esos reintegros recibe 6 euros.
- Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
- Calor y calima en Canarias: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
- Golpe al narcotráfico en Canarias: 17 detenidos en la banda de José 'el del Buque', una de las más activas de España
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»
- Detenido Roberto Cristian Pérez, dueño de una conocida empresa de desokupación en Canarias