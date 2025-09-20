El sindicato SEMCA convoca una segunda huelga contra el SCS

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) convoca una nueva huelga el próximo 26 de septiembre como medida de presión para que el Servicio Canario de la Salud (SCS) anule la resolución de llamamiento a examen que ha llevado a cabo sin que se haya concluido el primero de los procesos selectivos excepcionales de «larga duración» por concurso de méritos.

Por este motivo, el SEMCA señala que ha tenido que recurrir a los tribunales para tratar de defender los derechos de los trabajadores afectados al tiempo que apoyará otras huelgas que convoquen otros sindicatos médicos, como el paro indefinido convocado por el Sindicato Médico Canario (CESM) el próximo martes 23 de septiembre. Además, el SEMCA ha anunciado que también respaldará «todas las otras huelgas que convoquen otros sindicatos médicos que persigan el mismo objetivo»

Según la organización, estos exámenes «quebrantanlas bases de la convocatoria de la OPE que rigen los tres procesos selectivos en marcha (dos de estabilización y uno ordinario)» y denuncian que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, profundiza así en la «inseguridad jurídica» en la que ya incurre desde el 31 de diciembre de 2024 por no haber culminado por completo todos los procesos selectivos de estabilización convocados al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

«No solo no ha reducido esta temporalidad que la Unión Europea exige situar por debajo del 8%, sino que la ha llevado por encima del 70%, ocupando así el SCS el detestable primer puesto de todas las administraciones públicas del Estado en abuso de contratación temporal», comenta.

Asimismo, el sindicato señala que «Esther Monzón tampoco ha cumplido con el otro plazo -este ya no subsanable- que la propia norma interna nacional, según ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo creando jurisprudencia, establece para la ejecución completa de los procesos selectivos».

Los médicos se refieren, concretamente, al plazo de tres años en el que, tras la publicación de la oferta de empleo público correspondiente, deben quedar completamente concluidos los procesos selectivos afectados.

El máximo órgano jurisdiccional, confirma así, que ese plazo no está destinado a la publicación de la convocatoria, como venían sosteniendo los responsables de los servicios jurídicos del gobierno canario, sino a la completa ejecución del proceso selectivo, fecha largamente sobrepasada desde el 27 de mayo de 2025, indican.

Inseguridad jurídica

En este «ambiente de completa inseguridad jurídica», subrayan, ahora se «ignora por completo lo establecido en las bases respecto al orden secuencial en que se inicia y acaba cada uno de los procesos selectivos», dejando claramente establecido estas bases que cuando finalice uno (Concurso de Méritos de estabilización), comenzará el siguiente (Concurso Oposición de estabilización) y el director del SCS, Adasat Goya, ha decidido publicar la convocatoria de llamamiento a examen sin haber concluido el Concurso de Méritos ni publicado las correspondientes resoluciones de nombramiento.

«Además de aumentar la inseguridad jurídica, Esther Monzón y Adasat Goya producen un perjuicio innecesario a la gran mayoría de los médicos y facultativos temporales del SCS que no tendrían por qué ir a examen, y también a los pacientes y usuarios del servicio público de salud, que durante los días en que haya examen, verán cómo se suspenden sus pruebas, consultas o cirugías, todo por obra de la incompetencia sobradamente demostrada de los responsables de la sanidad canaria», subrayan los médicos.

Con todo, el SEMCA también exige al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que cese a Esther Monzón y Adasat Goya o que «sea él mismo el que asuma todas las responsabilidades correspondientes ante la ciudadanía, los usuarios y los pacientes canarios».