Adiós verano, hola otoño: tiempo para el lunes por islas en Canarias

El verano 2025 dirá adiós este lunes, cuando entre de forma oficial el otoño astronómico en el hemisferio norte. La última semana de la temporada estival ha estado marcado por la calima y temperaturas de hasta 40 grados en Canarias.

En Gran Canaria se registraron este sábado por segundo día consecutivo, las temperaturas más altas de toda España, en el suroeste, con valores que rozaron los 38,6 grados en zonas del litoral. Hasta las 14.00 horas de este domingo y con datos de la Aemet, el registro más alto en el Archipiélago ha sido el anotado en Agüimes, 31,7 grados a la una del mediodía, seguido del recogido en Tasarte, 31,2 grados (13.50 horas), en La Aldea de San Nicolás, ambas localidades de Gran Canaria. A diferencia de lo ocurrido en la jornada anterior (con información de la Aemet hasta las 15.00 horas), ningún municipio canario estaba entre los diez con más calor este domingo en España. Ese ranking lo encabezó Manilva (Málaga) con 34,2 grados a las 13.50 horas.

De cara al lunes 22 de septiembre, las altas temperaturas en el Archipiélago tenderán a estabilizarse para el inicio del otoño al tiempo que la calima irá remitiendo y soplarán los alisios con fuerza.

El aviso baja a prealerta por altas temperaturas

La Dirección General del Gobierno de Canarias ha rebajado este domingo a prealerta el aviso por altas temperaturas en las Islas, en vigor desde las 11.00 horas de hoy.

Este domingo, según el Ejecutivo regional, es la última jornada de temperaturas anormalmente altas tras el episodio de calor de los últimos días. Temperaturas máximas que probablemente alcanzarán y/o superarán los 30 – 34ºC especialmente en la costa y en las medianías del oeste y sur de las islas, aunque permanecen restos de calima.

Tiempo de la Aemet para el lunes en Canarias

Las temperaturas, especialmente las máximas, tenderán a bajar en Canarias este lunes, cuando, no obstante, podrían alcanzarse los 30 grados en algunas zonas, en tanto que la calima de días anteriores irá desapareciendo dando paso a cielos nubosos o con intervalos de nubes en diversas áreas del archipiélago, si bien al sur estarán prácticamente despejados durante toda la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima se situará, así, en 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 23, y en 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, donde la más baja se prevé sea de 22, conforme a su previsión, que anuncia vientos del nordeste, en general moderados pero con probables rachas fuertes, sobre todo al sureste y noroeste de las distintas islas.

Igualmente se espera que predominen los vientos del nordeste en las aguas de Canarias, con fuerza entre 3 y 4 pero que puede arreciar hasta 5 a 6 en determinadas latitudes, acompañados de marejadilla a marejada que aumentará a marejada o fuerte marejada al final del día y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y del poco nuboso en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día, especialmente en el interior sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 28

Intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en el sur y amplios claros en el resto de zonas durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en zonas de la mitad sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el oeste y la península de Jandía durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 26

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de los cielos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías y durante a madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algún intervalo matinal en el suroeste. Temperaturas mínimas sin cambios en costas del norte y este y en ligero o moderado descenso en el resto. Máximas en descenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que será fuerte en vertientes sudeste y noroeste especialmente a primeras horas y por la tarde. Brisas en costa suroeste. En cumbres, viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

Cancelación de la fiesta del millo en Agüimes por el calor / Andrés Cruz

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante la madrugada y primeras horas del día. En altas cumbres, poco nuboso o despejado. En el resto de zonas, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas. Brisas en costa oeste. En cumbres centrales, viento del oeste moderado con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 28

En el norte, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante la madrugada y primeras horas del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas. Brisas en costa sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 27

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste. En altas cumbres, poco nuboso o despejado. En el resto de zonas, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y zona de El Paso, especialmente a primeras horas. Brisas en costa oeste. En altas cumbres, viento en general flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 24

En el norte, intervalos nubosos con baja probabilidad lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante la madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el sur y suroeste por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 22