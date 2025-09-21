Así es como una IA puede decirte si tendrás cáncer en 20 años

Hay preguntas que duelen, pero más aún cuando nada ni nadie sabe responderlas con certeza: ¿Tendré alguna enfermedad? ¿Acabaré con una enfermedad grave? ¿Podré evitarlo? Por primera vez, una inteligencia artificial puede ofrecer algo parecido a una respuesta. Y no solo para una enfermedad, sino para más de mil.

La herramienta se llama Delphi-2M y ha sido desarrollada por científicos alemanes a partir del modelo base de ChatGPT. Su función es predecir el riesgo individual de desarrollar más de 1.000 enfermedades en los próximos 20 años, desde cánceres hasta afecciones de la piel, cardiovasculares o inmunológicas.

Un oráculo entrenado con 400.000 vidas

El modelo fue entrenado con los registros de salud y hábitos de 400.000 personas del Biobanco del Reino Unido, una base de datos biomédica que lleva años siguiendo a voluntarios para rastrear cómo envejecen sus cuerpos.

Pero a diferencia de otras herramientas predictivas, Delphi-2M no se centra en una única enfermedad, sino que simula trayectorias completas de salud a largo plazo.

El investigador de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich desvela que la herramienta es asombrosa porque genera predicciones simultáneas para miles de condiciones médicas, lo cual antes requería decenas de modelos distintos.

¿Cómo funciona esta IA?

Delphi-2M es una IA generativa adaptada al ámbito médico, un primo lejano de los modelos como ChatGPT, pero con una tarea específica: predecir enfermedades.

Para hacerlo, tiene en cuenta factores como:

Tu historial clínico previo.

Tu edad y sexo.

Tu índice de masa corporal (IMC).

Tus hábitos de vida, como el consumo de alcohol o tabaco.

Según sus creadores, liderados por Moritz Gerstung del Centro Alemán de Investigación del Cáncer, el modelo supera en precisión a la mayoría de herramientas actuales que predicen el riesgo de enfermedades concretas.

De los síntomas a los escenarios

Uno de los avances clave de Delphi-2M es su capacidad para imaginar futuros médicos complejos: desde la primera consulta por una tos leve hasta el desarrollo de una enfermedad respiratoria crónica diez años después.

Y no se trata solo de un ejercicio de ciencia ficción. En pruebas clínicas, el modelo ha igualado o superado a los algoritmos basados en biomarcadores, demostrando una capacidad predictiva notable incluso para enfermedades difíciles de anticipar. “Funcionó asombrosamente bien”, resume Gerstung.

¿Y qué pasa con la privacidad?

Aunque de momento solo se ha entrenado con datos británicos, la ambición del equipo es adaptar Delphi-2M a sistemas de salud de otros países, siempre cumpliendo con normativas de protección de datos.

El objetivo final es que los médicos puedan usar esta herramienta como sistema de alerta temprana, permitiendo intervenir años antes de que los síntomas aparezcan.

A día de hoy, no hay confirmación de que Delphi-2M vaya a aplicarse en España. Pero su desarrollo abre la puerta a una nueva medicina predictiva donde el riesgo se puede mapear con décadas de antelación. Es un paso más hacia lo que ya muchos llaman medicina personalizada: una atención que se adapta no solo a lo que eres hoy, sino a lo que podrías ser mañana.

¿Queremos saber?

Detrás del asombro, también hay vértigo. Porque saber con antelación qué enfermedades podríamos padecer obliga a plantearnos qué hacer con esa información.

¿Cambiaremos nuestros hábitos? ¿Pediremos más pruebas? ¿Viviríamos con miedo o con ventaja? Como toda herramienta poderosa, esta IA abre más preguntas que respuestas. Pero por ahora, la ciencia ha demostrado que puede leer el futuro médico de tu cuerpo con una precisión sin precedentes.