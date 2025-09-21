Temperaturas a la baja y menos calima: así se presenta el tiempo en Canarias este domingo

Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado en Canarias este domingo, cuando se espera que vaya remitiendo además la calima que durante numerosas jornadas ha empañado los cielos del Archipiélago, que estarán, por lo demás, poco nubosos o despejados aunque con tendencia a cubrirse por la tarde, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima prevista es de 29 grados tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, capitales en que la mínima que se espera es de 22 grados, conforme a su pronóstico, que vaticina que el viento será del norte flojo a moderado en las primeras horas, pero girará a nordeste con el paso del día y ganará intensidad, hasta ser moderado e incluso con rachas fuertes en algunas áreas.

También habrá vientos de norte o nordeste en las aguas del archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y se prevé marejadilla a marejada con áreas de fuerte marejada, acompañada de mar de fondo el sur de en torno a 1 metro y restos de calima que podrán todavía dificultar localmente la visibilidad, como en días anteriores.

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

Poco nuboso o despejado. Por la tarde tenderá a nuboso en zonas bajas del norte-nordeste. Calima en medianías y cumbres que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, siendo más significativo el de las mínimas en zonas de interior. Se alcanzarán localmente los 30-32º C en medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará por la tarde a moderado del nordeste y aumentará a fuerte en vertientes sudeste y noroeste. Brisas en costas sur y suroeste. En cumbres, viento moderado con intervalos de fuerte del noroeste disminuyendo a flojo a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 29

Poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en el norte y este por la tarde. Calima ligera que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, especialmente el de las máximas que podría ser localmente notable. Viento flojo a moderado de componente norte, girando a moderado del nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 30

Poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en el este a últimas horas. Calima ligera que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, especialmente el de las máximas que podría ser localmente notable. Se alcanzarán localmente los 30-32º C en zonas de la mitad sur. Viento flojo a moderado de componente norte, girando a moderado de nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 28

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en zonas de interior en horas centrales. Por la tarde tenderá a nuboso en zonas bajas del norte y nordeste. Calima, más significativa en medianías y cumbres que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, pudiendo llegar a ser localmente notable. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará por la tarde a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste al final. Brisas en costa oeste. En cumbres centrales, componente oeste moderado con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

Poco nuboso o despejado. Por la tarde tenderá a nuboso en zonas bajas del norte y nordeste. Calima, más significativa en medianías y cumbres que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, pudiendo llegar a ser localmente notable. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará a moderado del nordeste por la tarde, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste al final. Brisas en costa sur. En cumbres, viento moderado del noroeste, que disminuirá a flojo al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 29

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en zonas de interior en horas centrales. Por la tarde tenderá a nuboso en zonas bajas del norte y este. Calima, más significativa en medianías y cumbres que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado, pudiendo llegar a ser localmente notable especialmente en las mínimas. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará a moderado del nordeste por la tarde, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste al final. Brisas en costa oeste. En cumbres, viento de componente oeste moderado, con intervalos de fuerte a primeras horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 28

Poco nuboso o despejado. Por la tarde tenderá a nuboso en zonas bajas del nordeste. Calima, más significativa en medianías y cumbres que irá remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en descenso moderado. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará a moderado del nordeste por la tarde, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste al final. Brisas en costa suroeste. En cumbres, viento moderado del noroeste, que disminuirá a flojo al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 21 28