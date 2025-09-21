Demuelen parte de la vermutería Valentina en La Isleta para apropiarse del local

La disputa por unos pocos metros cuadrados ha llevado al cierre forzoso de un negocio emblemático en La Isleta. La vermutería Valentina, regentada por Lola Gómez, permanece clausurada tras la demolición de una pared interior ejecutada por la promotora del hotel contiguo. Entre boquetes, amenazas y cortes de luz, la propietaria y la arrendadora del espacio denuncian una situación de indefensión que pone en riesgo la memoria de un local con más de medio siglo de historia familiar.

El 30 de abril apareció un boquete en la pared del baño. «Ese fue el primer incidente», recuerda Lola. A partir de ahí se desencadenó una escalada de presiones: nuevas roturas, intimidaciones, denuncias cruzadas y finalmente el corte de electricidad que obligó al cierre el 26 de junio. «Llegamos y no teníamos luz. No hemos podido dar servicio desde entonces», lamenta.

Un local con memoria

Valentina abrió en 2018, pero el inmueble lleva décadas ligado a la vida del barrio. Antes fue boutique durante treinta años y, aún antes, la dulcería La Gloria, regentada por los suegros de Laly Rodríguez, dueña del local. «En los años 40 o 50 esto era una casa terrera. Luego, cuando se levantó el edificio, a mi familia le dieron este local como permuta. En 1970 mi suegro lo compró y desde entonces siempre ha estado en la familia», explica Laly.

Ese vínculo sentimental fue lo que la llevó a rechazar reiteradas ofertas del promotor del hotel, que primero le propuso un apartamento a cambio del local y después dos. «Nunca quise vender. Es un local familiar y no tengo ninguna intención de deshacerme de él», afirma.

De las ofertas al acoso

Según relatan, el conflicto empezó con esas propuestas fallidas. «Después vino ya lo que es el acoso. Se reunía aquí diciendo que esta era su oficina, intimidaba al equipo y nos advertía de que nos íbamos a quedar sin trabajo porque él se iba a quedar con esto», cuenta Lola. Llegaron denuncias por supuestas irregularidades y, más tarde, la disputa sobre el baño.

La falta de planos oficiales, dañados en un archivo municipal por una inundación, complicó aún más el caso. La promotora sostiene que ese espacio es suyo. Para las afectadas, es una estrategia para ganar metros imprescindibles en el proyecto hotelero, que cuenta con financiación europea. «Esto es una medida desesperada por coger un espacio que necesita para el hotel, porque ya lo ha metido en proyectos», sostiene Lola.

Juicios y frustración

El pulso ya ha pasado por los tribunales. La demanda civil de Rodríguez para paralizar las obras fue desestimada, lo que ha dado alas a la promotora para seguir con los trabajos. «Ellos han entendido que la sentencia les da permiso para seguir entrando en nuestra propiedad. Nosotros creemos que no es así, pero la justicia es lenta», explica Lola. Por otro lado, Laly Rodríguez tendrá que recurrir y asumir las costas del proceso.

Mientras tanto, la vida del negocio se ha paralizado. Los puestos de trabajo que mantenía Valentina se han reducido y varios absorbidos en el restaurante hermano, La Oliva. «Cada día es un golpe económico y emocional. Me siento impotente y sin armas», confiesa Lola.

Apoyo vecinal

A pesar de las dificultades, la vermutería cuenta con el respaldo de la comunidad. «Toda la Isleta ha sido cliente de la que era mi boutique durante 30 años. Todos saben cómo era ese baño y ese probador», recuerda Laly. Los vecinos se han ofrecido a firmar manifiestos, vigilar de noche e incluso organizar protestas. «Es exagerado el apoyo que tenemos», agradece Lola.

Ese vínculo con el barrio es lo que refuerza su resistencia. «Cuando abrió Valentina, los de la Caixa situada enfrente nos trajeron un ramo de flores. Hay muy buen rollo con los vecinos, y eso me hace feliz. No todo es dinero, también es calidad humana», afirma Rodríguez.

Entre la esperanza y la despedida

El cierre de Valentina ha generado un vacío en la vida social de La Isleta. Para sus responsables, lo más doloroso no es solo la pérdida económica, sino el desamparo institucional. «Nos dijeron directamente: te vamos a quitar la licencia, te vamos a quitar el local. Yo me siento agredida y desprotegida», comparte Lola.

Aun así, asegura que no piensa rendirse: «Voy a seguir con los recursos legales, porque ya es una cuestión de injusticia. Y no soy yo sola, también defiendo a Laly y a un barrio que no merece esto».

Mientras la justicia decide, la vermutería permanece cerrada. Detrás de la persiana bajada, queda un espacio lleno de recuerdos, esfuerzo y cariño que ahora pende de un hilo. «Le hemos puesto mucho corazón a este local. No me da la gana abandonarlo», sentencia Gómez con la fiereza de quien va a luchar por su proyecto hasta el final.