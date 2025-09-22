Primero en Canarias: por qué los caramelos más populares llegaron al resto de España tres décadas más tarde

En Canarias han aterrizado antes que en la Península un montón de productos venidos del extranjero, particularmente del Reino Unido: cereales, snacks, refrescos,…

El motivo suele ser una mezcla de turismo internacional y una logística propia del archipiélago. Fue eso mismo lo que pasó con un famoso caramelo de colores nacido en el Reino Unido en los años 70.

Un poco de historia

Skittles nació en el Reino Unido en los años setenta y, a golpe de boca a boca y estanterías británicas, fue ganando calle hasta que en los ochenta dio el salto global: la producción se implantó también en EE. UU. (a partir de 1982) y la marca empezó a reconocerse en medio mundo.

Tres décadas después, ya con su eslogan “taste the Rainbow (en español: los sabores del arcoiris)” incrustado en la cultura pop, alcanzó un hito medible cuando en 2016 se convirtió en la marca nº 1 de caramelos sin chocolate en Estados Unidos según los paneles de ventas del sector.

A la España peninsular llegó oficialmente en abril de 2015, con lanzamiento y campaña como si fuera una novedad absoluta. Pero en aquel desembarco nadie mencionó que en Canarias llevaba ya tres décadas en los lineales, un desfase que ayuda a explicar por qué muchos isleños lo sentían ya como un viejo conocido cuando el resto del país lo “descubría”.

Lo cierto es que no hay un registro público que fije la fecha exacta de su entrada en Canarias, pero son muchos los canarios de la generación X que aseguran que ya los consumían de manera habitual en los años 80.

¿Por qué llegaron antes a Canarias?

Primero entraron por los aeropuertos. En los duty free de Canarias, acostumbrados a vender catálogo internacional, empezaron a verse las bolsas multicolor que los turistas británicos ya conocían de casa.

Esa demanda hizo el resto. Con millones de visitantes del Reino Unido e Irlanda (y una comunidad residente estable), el comercio de las zonas turísticas buscó marcas para que el cliente encontrara lo suyo sin echarlo de menos.

Ayudó, además, el marco fiscal canario: con aduanas e impuestos distintos a la Península, importar directamente ciertas referencias resultaba más sencillo y rápido que esperar a un lanzamiento nacional.

Una vez se movió la rueda, los supermercados y ventas de barrio consolidaron el hábito, convirtiendo productos como Skittles en algo cotidiano en las islas, años antes de que el resto del país los viera en el súper más cercano a su hogar.

Los anuncios

En los años noventa, los anuncios de Skittles ganaron fama en el Archipiélago por su humor absurdo, visualmente potente y sin miedo al surrealismo.

Eran pequeñas fábulas estrambóticas que convertían lo cotidiano en algo mágico y ligeramente raro.

La marca consolidó una de las firmas publicitarias más reconocibles con su lema “los sabores del arcoíris” (dicho con voz muy bajita), una adaptación de su icónica “Taste the Rainbow”, que aparecía como remate sonoro de piezas muy breves, memorables y perfectas para la cultura de aquella época.

Un ejemplo de cómo una frase puede sostener, durante décadas, el imaginario de una marca.

Por ello podemos decir que, con Skittles, el arcoíris se vio primero en Canarias y mucho después en la Península.