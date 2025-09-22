FP Superior: primera opción y segunda oportunidad

Cada año, más de 135.000 estudiantes abandonan la universidad en España Muchos lo hacen sin saber qué rumbo tomar. En Canarias, la tasa es aún mayor. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? ¿Qué alternativas tienen? Frente al estancamiento y la frustración, la Formación Profesional de Grado Superior (FP Superior) emerge como una opción sólida, práctica y con futuro.

El paso del instituto a la universidad suele vivirse como un salto obligado. Sin embargo, la falta de vocación, la escasa orientación y el enfoque excesivamente teórico de muchos grados provocan que miles de jóvenes pierdan la motivación poco después de comenzar. Según el Ministerio de Universidades, el 21% del alumnado español abandona la carrera en el primer año. En Canarias, la cifra asciende al 23,4%. A ello se suma otro dato revelador: la duración media real de un grado en España es de 5,6 años, frente a los 2 años prácticos y conectados con el mundo laboral que ofrece la FP Dual.

Una vía eficaz para reconducir el futuro

Muchos estudiantes creen que abandonar la universidad es sinónimo de fracaso. Sin embargo, desconocen que existe una vía sólida, reconocida y altamente eficaz para reconducir su futuro: la Formación Profesional de Grado Superior. El primer paso es romper los estigmas. A pesar de sus buenos resultados, aún persisten prejuicios que dificultan la decisión.

Muchos padres siguen viendo la FP como una opción “menor”, destinada a quienes no logran acceder a la universidad. Según José Domingo Martín, esta percepción es completamente errónea y está desfasada. En países como Alemania, Austria o Finlandia, la FP goza de gran prestigio social y es un modelo formativo consolidado.

Mejores salidas laborales… sin renunciar a la universidad

Los datos son claros: la inserción laboral de los titulados en FP Superior supera el 74%, frente al 46% de los universitarios. En Canarias, donde casi uno de cada cuatro estudiantes abandona la universidad, la FP Superior se convierte en una alternativa de éxito.

Alumnos de ICSE desarrollando prácticas como parte de su formación en el centro / LP/DLP

La FP Superior como segunda oportunidad

Frustración, desmotivación o miedo a “perder el tiempo” paralizan a muchos jóvenes que sienten que han fracasado tras dejar la universidad. Pero cambiar de rumbo no es un fracaso: es un acto de valentía e inteligencia.

“Elegir FP Superior como segunda oportunidad no solo es posible, sino altamente recomendable. Es una vía rápida para volver a ilusionarse, adquirir competencias reales y, en poco tiempo, acceder a un empleo cualificado”, subrayó el presidente de ICSE.

Una decisión inteligente

Familias y estudiantes deben saber que la FP Superior no solo es una excelente primera opción, sino también la mejor segunda oportunidad para retomar el control del futuro académico y profesional.

La clave está en informarse bien y entender que la FP es una vía directa hacia empleos estables, bien remunerados y con amplias posibilidades de crecimiento. Europa lleva décadas demostrándolo. España, y en especial Canarias, deben seguir ese camino.

En palabras de Martín Espino, presidente de ICSE:

“Cada alumno tiene un tutor que lo acompaña, lo guía y lo motiva. Eso marca una diferencia brutal. Además, trabajamos con proyectos reales, empresas colaboradoras y formación dual. En solo dos años, los estudiantes obtienen una titulación oficial con valor real en el mercado”.