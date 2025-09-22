Jorge Rey anuncia un cambio importante del tiempo en Canarias: "Llegarán lluvias..."

Jorge Rey nos ha dado una mala noticia, porque después de los días de buen tiempo, llegan las tormentas. Esta semana marcará el comienzo de las primeras lluvias intensas del otoño, aunque todo indica que no se prolongarán demasiado. El joven meteorólogo ha realizado su previsión hasta finales de un septiembre que parece primavera.

El tiempo en España dará un giro importante en los próximos días. Según ha explicado el meteorólogo que anuncia sus pronósticos en el canal El Tiempo con JR, un frente atlántico será el responsable de traer precipitaciones, tormentas y hasta los primeros copos de nieve en zonas altas de los Pirineos.

"Algunos modelos apuntan a la aparición de importantes nevadas en la cordillera y sobre todo en los Pirineos", explicaba Jorge Rey. Sin embargo, el mismo hizo una llamada a la tranquilidad matizando que lo más probable es que se limite a las cotas más altas. La llegada de este frente romperá la estabilidad de los últimos días, con temperaturas elevadas debido al viento del sur.

Lluvias torrenciales en el norte y Mediterráneo

Jorge Rey advirtió en un vídeo publicado el pasado viernes que ya desde el sábado se verían tormentas en muchos puntos del norte peninsular, más intensas en Navarra. "Se esperan tormentas torrenciales en los Pirineos y en muchos puntos del noreste peninsular", explicaba el meteorólogo.

Como suele hacer el joven, ha tirado de refranero para explicar la situación meteorológica: "O septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes". A partir de hoy, lunes 22 de septiembre, las precipitaciones se desplazarán hacia Baleares y la cornisa cantábrica, con menor intensidad, y el martes se mantendrán restos de inestabilidad en Cataluña y el sureste.

Sin embargo, será el jueves cuando las previsiones indiquen la posible formación de una gota fría en el Mediterráneo, un fenómeno que históricamente suele dejar graves inundaciones en esta época del año.

Lluvias en Canarias

Por suerte para los canarios, llegarán las precipitaciones aunque con menor intensidad. Aquí se prevén lluvias débiles en zonas de mayor relieve, acumulando algunos litros que servirán para sofocar el calor después de días con altas temperaturas. Tras este episodio, las temperaturas y el sol volverán a salir como si de un mes de agosto se tratase.

El meteorólogo insistió en que este cambio será temporal, porque tras unos días más frescos, con temperaturas otoñales que se mantendrán hasta el jueves 25, el mes de septiembre terminará con un nuevo repunte de temperaturas. "A pesar de que lleguen días de chaqueta y paraguas, el calor la semana que viene volverá. A finales, temperaturas de 30 grados en muchos sitios", concluyó Jorge Rey.