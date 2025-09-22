Laura Viñuela: «Los estereotipos patriarcales siguen sonando»

«Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que coser.» Desde la infancia, muchas canciones han transmitido mensajes que cosifican, controlan y denigran a las mujeres.

Temas como Los días de la semana de Los payasos de la tele enseñaban que las niñas debían ocuparse de las tareas domésticas antes de jugar, mientras que clásicos como Every Breath You Take de The Police glorificaban la posesión y el control disfrazados de amor. En la actualidad, artistas contemporáneos como Maluma o Nick Jonas reproducen celos, dominación y sexualización extrema.

En este contexto, la especialista en coeducación y feminista Laura Viñuela participará en las Jornadas de Sensibilización contra la Trata con fines de Explotación Sexual: La Prostitución en la Cultura, un encuentro que busca visibilizar cómo la cultura ha contribuido históricamente a normalizar y romantizar la prostitución con la ponencia Jodida y radiante: la romantización de la prostitución en la música urbana, hoy a las 18.30 en la Casa de Colón de la capital grancanaria.

Viñuela abordará cómo determinados discursos musicales invisibilizan la explotación sexual y perpetúan estereotipos de género, afectando especialmente a la juventud.

La especialista en coeducación explica que, más que embellecer la realidad de la prostitución, la música urbana la invisibiliza:

«No habla de la realidad de la explotación sexual. Lo que sucede es que la vida de las personas en situación de discriminación o de malas condiciones de vida se utiliza como fondo idealizado para transmitir un mensaje. No se pretende, en la inmensa mayoría de las ocasiones, crear conciencia sobre esa situación.

Con las mujeres en situación de prostitución lo que hacen las canciones es utilizarlas como un arquetipo, más que como personas reales», explica.

Y este fenómeno no se limita a géneros como el reguetón o el trap:

«La misma línea discursiva está en todos los géneros musicales: desde la canción de autor hasta el pop comercial, el K-Pop o la copla. No podemos vincularlo a un estilo específico; lo que cambia es la forma y la explicitud de los mensajes».

Viñuela destaca que los jóvenes consumen reguetón y trap como parte de su identidad cultural, normalizando ciertos contenidos de violencia de género.

Aunque estos mensajes no son nuevos, se presentan de forma más explícita en estos géneros musicales, lo que puede calar más profundo en su formación emocional.

Por ello, la educación sexual y feminista es fundamental para que los jóvenes puedan interpretar críticamente lo que escuchan:

«Si la juventud no recibe otra información, la cultura popular se convierte en su principal fuente de referencia, y ahí proliferan los discursos misóginos», indica la especialista en coeducación.

En sus talleres Desmontando el amor romántico, Viñuela utiliza las canciones como medio para hablar de temas complejos relacionados con la sexualidad y el amor. A través del análisis de la música, busca dar a los adolescentes herramientas para interpretar críticamente las canciones que consumen y reflexionar sobre los modelos de relación que transmiten.

Artistas desafiantes

A pesar de la prevalencia de mensajes sexistas en la música urbana, existen artistas que desafían estos discursos y proponen una mirada más crítica y emancipadora.

El libro Perreo, de la artista argentina Cazzu, reflexiona como mujer en una industria musical dominada por hombres sobre las contradicciones y desafíos que enfrentan las mujeres en la música urbana.

Otro ejemplo es el dúo tinerfeño Las K-Narias, que, a través del reguetón, aborda temas como la violencia contra las mujeres y el empoderamiento femenino.

En paralelo, la musicología feminista ofrece herramientas para desenmascarar discursos patriarcales en el pop y la música urbana.

Viñuela destaca que este enfoque analiza qué tipos de hombres, mujeres y relaciones promueve cada canción, así como la manera en que el público interpreta estos mensajes.

«Cuando se visibilizan estos elementos, influimos en cómo la sociedad percibe la música y los estereotipos que reproduce», apunta.

El sector de la música grabada registró en 2024 unos ingresos globales de 29.600 millones de dólares, una cifra histórica que refleja el buen momento que atraviesa la industria musical, un sector que tiene una gran responsabilidad en la creación de la sociedad que queremos.

Lugar: Casa de Colón (Las Palmas de Gran Canaria).

Hora: 18.30.