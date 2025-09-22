Descalabro en la sanidad canaria por la estabilidad laboral de los médicos: estas son las claves del conflicto

Los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) están en pie de guerra por el proceso de estabilización para el personal del grupo A1. Su principal queja es que Sanidad haya convocado exámenes para obtener plaza fija sin adjudicar primero las vacantes del concurso de méritos –la primera fase del proceso y en la que se suelen repartir el 80% de las plazas–. Como consecuencia, todos los facultativos que quieran estabilizar su situación deberán presentarse sí o sí a la prueba de la segunda fase, aunque estén aceptados en la primera lista. Para los representantes sindicales, esta manera de proceder es incoherente, por lo que han transmitido su desacuerdo con la decisión de la Consejería.

Desde que la semana pasada los trabajadores se concentraran a las puertas de los hospitales y centros de salud del Archipiélago, las protestas han ido en aumento, hasta el punto de convocar dos huelgas para esta semana. La primera será un paro indefinido, preavisado por el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias (CESM), que comenzará este 23 de septiembre. La segunda, convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) para el 26 de septiembre, de momento, en día único. La intención con ambas movilizaciones es la misma: presionar al SCS, bien para que concluya la adjudicación de plazas por méritos en estos días o bien para que posponga la fecha de los exámenes.

¿Cuántos médicos están afectados por la temporalidad en Canarias? En las Islas, los facultativos temporales representan alrededor del 70% de la plantilla médica del sistema de salud público, aunque el secretario general del CESM Canarias, Levy Cabrera, advierte que hay especialidades en las que el porcentaje ronda el 90%.

¿Cuántas plazas se ofertan en el proceso y a cuántas especialidades involucra? Se estabilizará a un total de 1.855 facultativos de 48 especialidades diferentes, que van desde Alergología a Medicina Familiar y Comunitaria. Según Cabrera, cerca de 1.400 plazas se cubrirían por concurso de méritos. En todo el proceso –incluyendo a otros grupos– hay un total de 9.867 vacantes, de las que hasta el momento solo se han cubierto ocho.

Problemas para el paciente

¿Qué impacto tendrá la celebración de estos exámenes para el paciente? Los exámenes comenzarán el 29 de septiembre y concluirán el 5 de octubre. Al celebrarse en días laborales para los facultativos, su actividad médica deberá reprogramarse. El secretario del CESM señala que se suspenderán muchas de las consultas, de las pruebas diagnósticas y de las intervenciones quirúrgicas previstas para esas jornadas. Según añade, en servicios como Cardiología o Traumatología, muchos de los pacientes que se verán afectados han esperado hasta un año para ser atendidos. Para evitar este caos, los sindicatos insisten en que es fundamental liberar de la prueba a aquellos profesionales que obtienen plaza por concurso de méritos.

¿Si se convocó una mesa sectorial, por qué los sindicatos están descontentos con el procedimiento? En la mesa sectorial que tuvo lugar en febrero, sindicatos y Sanidad acordaron resolver el proceso de estabilización de los grupos A1 entre mayo y junio, para que los implicados se fueran de vacaciones sin esa preocupación. Este plazo no se cumplió, por lo que el nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, convocó una reunión extraordinaria en la que anunció la fecha de los exámenes. «Fue una decisión unilateral, nosotros solo pudimos opinar», criticó Cabrera.

¿Cuál es la respuesta de Sanidad? La consejera Esther Monzón confesó el pasado lunes en el Parlamento que las protestas le habían pillado por sorpresa. En las diferentes reuniones con sindicatos celebradas estos días, han aclarado que no tienen intención de posponer las pruebas. Lo que sí han hecho es ponerse las pilas para resolver los nombramientos por méritos. Según afirman, de las 56 categorías que componen el grupo A1 sanitario, 51 están incluidas en la fase de concurso de oposición. «Todas estas categorías ya tienen publicada la Resolución Definitiva con las plazas identificadas y su orden de lista y casi todas tienen la resolución de petición de plaza publicada. Esto implica que los aspirantes ya conocen el orden en el que se han quedado en el proceso de méritos y si deben o no acudir a la fase de examen», aseguran fuentes consultadas. Aún así, los sindicatos consideran que no se cumple con todo lo que han pedido y que, además, «todo va con retraso».

A la cola del país

¿En el resto de comunidades también han tenido este problema? Canarias es la región con la estabilización sanitaria más retrasada. De hecho, la falta de oposiciones ha hecho que sea una de las zonas donde la temporalidad y la precariedad laboral de los facultativos son más elevadas. En la gran mayoría de comunidades este proceso ya ha concluido e, incluso, Cabrera subraya que en comunidades como Aragón ya se ha convocado una OPE nueva. «De los servicios de salud de toda España, en este aspecto somos el peor», lamenta.

¿Esta inestabilidad contribuye a que haya un éxodo de profesionales? Ante unas condiciones laborales poco atractivas, los médicos jóvenes optan por irse fuera, a Península o al extranjero. Los profesionales que estabilizarán su plaza en esta convocatoria tienen entre 40 y 50 años. El representante sindical sostiene que aquellos de menos edad ven cómo es el panorama y se marchan. «Son personas que hablan varios idiomas, que no tienen hipotecas y que no les importa perder el puesto porque saben que los centros de las Islas van a tener deficiencias y van a poder regresar en un futuro», argumenta.