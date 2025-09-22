Paro de personal médico
Sanidad defiende la "legalidad" de las oposiciones y ve la huelga de médicos canarios un "sinsentido"
El Servicio Canario de Salud publica las resoluciones de plazas del concurso de méritos para el personal del grupo A1, a falta de la asignación de destino: "El procedimiento no se puede parar bajo ningún concepto"
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene vigente el proceso de estabilización para el personal del grupo A1 Sanitario y Gestión de Servicios, que afecta a más de 2.300 plazas a estabilizar, a pesar de los avisos de huelga de los sindicatos. El Servicio Canario de Salud (SCS) ha hecho públicas las resoluciones de elección de plazas de 49 categorías de médicos y facultativos canarios para avanzar en el procedimiento de nombramiento de personal estatutario fijo.
El procedimiento, que consta de una fase de concurso de méritos ya celebrada, otra de concurso oposición y un último estadio que concurre en días laborables la próxima semana, supone para Canarias un "gran reto tremendamente complicado y laborioso" del que se abstienen de dar marcha atrás. "Se ha suscitado una gran polémica por informaciones contradictorias. Que avancemos en el procedimiento no altera ni afecta a ningún procedimiento anterior", declaró el director del SCS, Adasat Goya.
El SCS las resoluciones para la elección de plazas de las 49 categorías y especialidades a las que pertenecen odontoestomatólogos, farmacéuticos y técnicos de salud pública. Las resoluciones recogen la baremación definitiva de cada aspirante en el proceso de estabilización correspondiente a la fase de concurso de méritos, así como el orden en el que ha resultado tras el análisis completo de todos los opositores.
Huelgas
"Espero que cuando nos escuchen los interesados espero que hagan un ejercicio de responsabilidad porque no tiene ningún sentido la huelga. Garantizamos todos sus derechos", defendió el responsable del SCS sobre el paro indefinido convocado por el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias (CESM), que comienza mañana 23 de septiembre y el requerido por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) para el 26 de septiembre, que tendrá lugar en día único. "Los sindicatos deberían de pensar en el descalabro asistencial de la huelga", sostuvo Goya.
