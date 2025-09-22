Sanidad "esconde" a uno de cada cuatro pacientes de la lista de espera quirúrgica en Canarias

El Partido Socialista denunció este lunes que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha ocultado a uno de cada cuatro pacientes que esperan por una operación quirúrgica en los últimos datos que ha hecho públicos. La Consejera Esther Monzón anunció el pasado 2 de septiembre que había un total de 31.879 personas en esta lista, un dato que suponía un descenso del 3,2% con respecto al último semestre. Sin embargo, en esa cifra no incluyó a los 8.776 isleños que se encuentran en la lista de espera no estructural, es decir, que no han podido acudir al primer llamamiento por diversos motivos, pero que siguen esperando una intervención.

Al incluir a todos ellos, que se habían quedado fuera de la estadística oficial, el resultado real es la peor cifra de la última década, con un incremento de un 27,53% en el número de pacientes en cola (40.655, en lugar de los 31.879 reconocidos por Sanidad).

Los datos, remitidos al PSOE por el Servicio Canario de Salud, evidencian que la lista quirúrgica en complejos como el Hospital Universitario de Canarias (HUC) es un 40,74% mayor que lo que se mostraba en los últimos datos oficiales. El diputado y portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Pérez, criticó que Sanidad ha utilizado un mecanismo legal —la lista de espera no estructural— de manera perversa para "esconder debajo de la alfombra" a uno de cada cuatro pacientes afectados.

Utilizar la ley "de manera perversa"

El Real Decreto 605/2003 que establece medidas para el tratamiento homogéneo de esta información sanitaria contempla dos tipos de pacientes: los que están en espera estructural, cuya demora es atribuible a la organización y recursos disponibles; y aquellos en espera no estructural, es decir, personas que han decidido esperar de forma voluntaria por motivos personales, laborales o por libre elección de médico. En este último grupo se encuentran los más de 8.700 canarios que la Consejería ha ocultado, según el PSOE. "Todos estos isleños están en un limbo, invisibilizados en los balances oficiales, y con demoras que en muchos casos superan los 1.000 días de espera para una cirugía", afirmó el portavoz.

Mientras que en meses como mayo de 2023 solo seis pacientes fueron trasladados a esta lista, en mayo de 2025 han sido 2.595 y el mes anterior, 1.425. "Hay una insistencia en llamar a estos pacientes porque, una vez se mueven, desaparecen de la lista de espera ofrecida por el Ejecutivo, aunque en realidad no hayan sido operados. Lo que consiguen con esto es que la estadística parezca más baja de lo que es", explicó.

La versión de Sanidad

Sanidad, por su parte, reitera que el método de recogida de datos es el que está reglado y que además lo realizan los mismo profesionales que trabajaban en esta materia en la legislatura anterior, con lo que «no hay opción para poner los datos en duda». Por tanto, desde la Consejería mantienen las cifras iniciales presentadas por Monzón y por el director del SCS, Adasat Goya, e insisten en que en estos dos años de legislatura han reducido un 12% la espera.

Este «esfuerzo enorme», subrayan, ha sido posible gracias a la implicación del equipo profesional. Durante estos meses también han priorizado a los pacientes que mayor demanda presentaban y han bajado la demora hasta los 44 días, lo que significa que Canarias está por primera vez por debajo de la media nacional.

Se trata de un dato que contrasta bastante con las cifras ofrecidas ayer, ya que estas últimas recogen esperas mucho mayores. De hecho, la mayoría de pacientes en la lista no estructural superan el medio año de demora por una intervención.

Esther María Monzón y Adasat Goya González en la rueda de prensa sobre las consultas en lista de espera del SCS. / Carlos Díaz-Recio

De todos los pacientes en este limbo, al menos 6.560 superan el medio año de espera por una intervención. En concreto, tres de cada cuatro (75%) aguardan más de 180 días; tres de cada diez (33%), más de un año; el 7,5%, más de 730 días; y el 2,2%, más de 1.000.

La demora es cada vez mayor

En la presentación de los datos de junio de 2025, Monzón presumió de que la espera había caído a mínimos históricos, pero las cifras compartidas ahora por la Dirección General de Programas Asistenciales revelan que la demora media para una intervención quirúrgica no ha parado de crecer en los últimos meses.

Las últimas cifras, por tanto, están lejos de las publicadas por la consejera. No solo en el número de pacientes, sino también en el tiempo que aguardan para ser atendidos. La Consejera aseguró a principios de mes que la espera se había reducido en 44 días menos. Sin embargo, los datos compartidos este lunes por el PSOE muestran como la demora media triplica la publicada y como todos los hospitales —en especial, los no capitalinos de El Hierro, La GomeraLa PalmaFuerteventura y Lanzarote—, sufren un aumento sostenido de lista de espera quirúrgica.

Demora media por hospital, según los últimos datos / PSOE

En concreto, el hospital con mayor número de pacientes escondidos es el HUC, con 3.724 casos, y el Complejo Hospitalario Universitario Insular (CHUIMI) de Gran Canaria alcanza la mayor demora media, registrada en 361 días.

Al tomar como referencia los últimos datos, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) se habría omitido a un 28,2% de los pacientes, por lo que a los 6.984 que figuraban en los datos de Sanidad, se sumarían otras 1.967 personas. En los hospitales de referencia para Gran Canaria, el Insular y el Doctor Negrín, las listas crecerían un 20,4% y un 13,2%, respectivamente, lo que se traduce en 2.122 pacientes más entre ambos.

Islas no capitalinas

En el resto de complejos también asciende el número de personas en cola: en el José Molina (Lanzarote) aumenta un 17,6%, en Fuerteventura un 32,9%, en el Hospital de Las Nieves (La Palma) un 24,55%, en Los Reyes (El Hierro) un 34,62% y en el complejo gomero de Nuestra Señora de Guadalupe un 24,2%.

Estos centros no solo tendrían más personas en las listas de lo que había indicado la Consejería, sino que además también tendrían mucha más demora. Siguiendo los últimos datos, en hospitales como el de Lanzarote (incremento del 433%) o el de El Hierro (477%) la espera sería cuatro veces mayor a la indicada durante la presentación de los datos.

En esta línea, los socialistas también criticaron que haya «dos velocidades» en la sanidad pública del Archipiélago. «Hay una separación clara entre los hospitales de referencia y los de las islas no capitalinas, pues estos últimos se han sometido a un maltrato administrativo», sostuvo.

Consultas con especialistas

Según advirtió Pérez, no solo se ha ocultado información de las listas quirúrgicas, sino que también se ha utilizado un mecanismo similar para maquillar otros datos, como la espera media para una consulta con el especialista. En este caso, destacó que lo hacen a través de los buzones de petición, en los que se almacenan las citas que no tienen fecha. "Tu médico te manda a pedir cita con el dermatólogo, pero hasta que te dan la fecha esa cita oficialmente no existe, por lo que tampoco aparece en los datos oficiales", argumentó.

Durante su intervención, el representante socialista anunció que su grupo presentará en la Cámara regional una Proposición de Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Espera en la Atención Sanitaria Especializada. Con esta propuesta, exigirán que se publiquen los datos de la lista no estructural para que haya una mayor trasparencia. "La intención es defender los derechos del paciente, para que se les atienda en tiempo y forma, pero también queremos fortalecer la fiabilidad estadística y asistencial del Servicio Canario de la Salud", añadió.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, calificó de «alarmante» la manera en la que se han gestionado las listas de espera. «A esta polémica se suma la desastrosa organización de los procesos de estabilización de personal del SCS, otro asunto que deja al descubierto las deficiencias de los actuales gestores del sistema sanitario del Archipiélago», concluyó.