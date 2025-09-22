Así será el próximo cambio de hora en octubre de 2025: el reloj se atrasa una hora en España

El calendario avanza y, como cada año, el otoño llega acompañado de un gesto repetido que marca nuestras rutinas: mover las manecillas del reloj. Aunque las temperaturas aún se empeñen en recordar al verano, el calendario dicta que el horario de invierno regresa a finales de octubre.

En 2025, la cita será en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Entonces, a las 03:00 horas habrá que retrasar los relojes a las 02:00 en la península y Baleares; en Canarias, a las 02:00 horas serán las 01:00. Una noche más larga que dejará oficialmente un día de 25 horas, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El calendario oficial del cambio de hora

El Real Decreto 236/2002 fijó que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre. La Comisión Europea, además, publica un calendario con las fechas para cinco años. En el caso de España, la Orden PCM/186/2022 garantiza el mantenimiento de los cambios estacionales hasta, al menos, 2026.

Aunque parece un simple gesto, el cambio de hora lleva años en discusión. En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar los cambios de hora, con la idea de que cada país escogiera si mantener el horario de verano o el de invierno. La propuesta, sin embargo, quedó en suspenso por falta de consenso entre Estados y por las implicaciones económicas y de transporte.

En España, el Instituto Geográfico Nacional recuerda que “aunque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, todavía no existe una decisión definitiva al respecto. Por ello, durante 2025 seguirá en vigor el tradicional cambio de hora que tiene lugar el último domingo de octubre”.

Impacto en la salud y el descanso

El cambio de hora nació con el objetivo de ahorrar energía al aprovechar mejor la luz natural. Hoy, en plena era digital, hay voces que cuestionan su utilidad. Pero más allá de la eficiencia, los expertos señalan que la salud también se ve afectada.

Nuestro ritmo circadiano depende de la luz y de la regularidad del sueño; por eso, tras el cambio de hora son habituales síntomas como insomnio, cansancio, irritabilidad y falta de concentración. La adaptación puede tardar entre tres días y dos semanas, según cada persona.

¿Será el último cambio de hora?

La gran pregunta sigue sin respuesta. El calendario europeo mantiene las fechas al menos hasta 2026, mientras que la Comisión Europea insiste en que la decisión depende de un acuerdo político aún pendiente. Por ahora, la tradición continúa: cada otoño atrasar el reloj y cada primavera adelantarlo.

Antes de ese ajuste, eso sí, habrá otra cita marcada por el calendario astronómico: el 22 de septiembre a las 20:19 horas comienza el otoño, que se extenderá durante 89 días y 20 horas hasta el 21 de diciembre. En Canarias será a las 19:19 horas.