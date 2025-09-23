La huelga indefinida de los médicos canarios arranca con protestas a las puertas de los hospitales

Los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) iniciaron este martes la huelga indefinida para exigir que Sanidad concluya el proceso de estabilización por méritos antes de que se celebren los exámenes de segunda fase. Aunque el paro comenzó de manera oficial desde primera hora de la mañana, las protestas arrancaron a las 11:00 horas, cuando cientos de facultativos se concentraron a las puertas de los principales hospitales de las Islas. Con el cese de la actividad, la intención de la plantilla es demostrar a la Consejería que no darán su brazo a torcer hasta que se publiquen las listas definitivas de los adjudicatarios de plazas.

El Sindicato Médico de Canarias (CESM), organización que convoca el paro, advirtió que la huelga se desarrollará de manera indefinida de lunes a viernes, excluyendo fines de semana y festivos, y que involucrará a todo el personal médico y facultativo, a excepción de quienes están en formación (por ejemplo, con el MIR).

El sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) se unirá a la inactividad a partir del viernes 26, jornada para la que se ha previsto otra ronda de concentraciones a las puertas de hospitales y centros de salud del Archipiélago. Todas estas acciones se celebrarán con un mismo fin: presionar al SCS para que concluya la adjudicación de plazas por méritos antes del inicio de los exámenes, fijado el 29 de septiembre.

La reducción de la temporalidad ha sido una demanda histórica de los sanitarios del servicio público, en especial de los médicos. Para avanzar en este aspecto, Sanidad publicó a principios de septiembre la convocatoria de exámenes para que el personal del grupo A1 pudiera acceder a una plaza fija. El problema, al menos desde la perspectiva de los sindicatos, es que lo hizo sin adjudicar primero las vacantes del concurso de méritos –la primera fase del proceso y en la que se suelen repartir el 80% de las plazas–, una decisión que obliga a todos los facultativos a presentarse sí o sí a la prueba de la segunda fase, aunque estén aceptados en la primera lista.

Sanidad cumple pero a medias

Desde que se conocieron las fechas de exámenes, el CESM y el SEMCA alertaron de que la gestión de las oposiciones estaba siendo incoherente y que, si no se adjudicaban las plazas por méritos, irían escalando en las protestas. Con la intención de evitar un conflicto mayor, los días previos a la huelga, Sanidad publicó la baremación definitiva de cada aspirante de la fase de concurso de méritos, una respuesta insuficiente a ojos de los representantes sindicales. "Con los listados, el SCS solo cumple parcialmente con nuestras demandas y por ello hemos decidido continuar con la huelga", explicó la delegada del CESM, Mónica Martín, durante la concentración a las puertas del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Según señaló, las baremaciones no garantizan nada a los trabajadores. "Hasta que no firmemos la plaza no tenemos ninguna certeza porque, por ejemplo, puede haber exclusiones si no se cumplen los requisitos que recogen las bases", argumentó. Para concluir con la fase de méritos, la Consejería tendría que publicar tanto los listados de los adjudicatarios de plazas, tanto los provisionales como los definitivos, para que cada médico sepa qué destino le corresponde finalmente.

