“Estamos inmersos en una situación de completa inseguridad jurídica”: así es como el personal médico entra en huelga indefinida

En medio del pulso entre promesas institucionales y derechos laborales, los médicos y facultativos del Servicio Canario de Salud han decidido tomar una posición firme. Desde este lunes, y convocados por los sindicatos CESM Canarias y SEMCA, comienza una huelga indefinida para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de estabilización.

No se trata solo de listas, plazos o exámenes porque el conflicto ha escalado hasta convertirse en un clamor por garantías jurídicas, transparencia y respeto a la profesión. La sanidad pública canaria vuelve a estar en el epicentro de la tensión.

Paro indefinido para el personal médico y facultativo

La huelga se inicia el martes 23 de septiembre a las 08:00 horas, y se desarrollará de lunes a viernes, excluyendo fines de semana y festivos, según ha informado el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias). Afecta exclusivamente al personal médico y facultativo del SCS, dejando fuera a quienes están en formación (MIR, BIR, FIR, QIR).

“El SCS ha cumplido solo parcialmente con las demandas del CESM Canarias”, denuncian desde el sindicato. Se han publicado listas y abierto plazo en algunas especialidades, pero la resolución con los nombramientos del proceso de méritos sigue pendiente.

¿Qué derechos tiene el personal en huelga?

Desde CESM Canarias recuerdan que no hace falta avisar para sumarse al paro, basta con no acudir al trabajo. Además, cada profesional puede elegir los días en que decide secundar la huelga.

“No se percibe salario los días de huelga, excepto si se está designado como servicio mínimo”, aclaran. También insisten en que no habrá sanciones ni represalias, ya que se trata de un derecho constitucional.

Servicios mínimos “abusivos”

El conflicto también ha escalado por la forma en que se han fijado los servicios mínimos. “En algunos servicios se exige 100 % de cobertura”, afirman desde CESM Canarias. “Los consideramos abusivos y ya estudiamos acciones legales”.

Si un profesional es designado como parte del servicio mínimo, debe asistir obligatoriamente, y firmar apoyo a la huelga en ese caso puede suponer el descuento del salario de ese día.

Concentraciones en los centros sanitarios

Están previstas concentraciones el martes 23 y el viernes 26 de septiembre, entre las 11:00 y las 11:30 horas, en la entrada de hospitales y centros de salud de todo el Archipiélago. “Hacemos un llamamiento a la unidad sindical y a la visibilización del conflicto”, insisten desde la organización.

El sindicato SEMCA ha anunciado que se suma a la huelga y ha convocado además un paro total el viernes 26 de septiembre. Lo hacen tras “no haber obtenido respuesta alguna por parte del Director del SCS, Adasat Goya, ni de la consejera de Sanidad, Esther Monzón”.

Un proceso en riesgo, según SEMCA

“Tras cumplirse el plazo que esta organización sindical dio a Sanidad para anular y dejar sin efecto la resolución de llamamiento a examen, hemos convocado huelga en todo el SCS para el viernes 26 de septiembre”, informan desde SEMCA.

Además, han impugnado dicha resolución, alertando de los peligros jurídicos del actual proceso. “Estamos inmersos en una situación de completa inseguridad jurídica”, advierten. “La publicación de la resolución mencionada no solo no va a resolver ni acelerar nada, sino que va a potenciar esta inseguridad jurídica para todos, poniendo en riesgo la OPE de estabilización que tanto esfuerzo y lucha nos costó”.

“SEMCA apoyará sin titubeos cualquier huelga médica que se convoque al SCS con motivo del incumplimiento de las bases de la OPE de estabilización”, subrayan, recordando que la prioridad debe ser culminar el proceso por concurso de méritos y publicar la propuesta de nombramientos antes de cualquier examen.

“Desde SEMCA llamamos a los médicos y facultativos a ir a huelga el 23 y 26 de septiembre si antes no se ha resuelto lo que exigimos”, concluyen. “Frente a la irresponsabilidad de los políticos de la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias solo caben dos cosas: unidad y firmeza”.