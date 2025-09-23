Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 11, 13, 24, 29 y 33 y las estrellas 2 y 5.
El código del Millón ha sido el TFG81252.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Adiós verano, hola otoño: tiempo para el lunes por islas en Canarias
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Jorge Rey anuncia un cambio importante del tiempo en Canarias: 'Llegarán lluvias...
- La huelga de guaguas encara su segunda semana sin acuerdo a la vista
- La voz de Luis García y el grito de Viera: «Vamos carajo que somos la UD Las Palmas»
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- 100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria