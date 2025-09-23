Donald Trump vincula el paracetamol al autismo: la ciencia responde frente al nuevo discurso de Estados Unidos

En medio de discursos que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos, el foco vuelve a girarse hacia el paracetamol. Esta vez, en voz de Donald Trump y del actual secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., quienes han relacionado el consumo de este medicamento durante el embarazo con el aumento del autismo en niños.

Las declaraciones llegan en un contexto de alarma social creciente, con referencias al “aumento meteórico del autismo” en Estados Unidos y propuestas de limitar su uso entre embarazadas y menores. Sin embargo, las principales organizaciones científicas, tanto en Europa como en América, insisten que no hay evidencia que sustente esta relación causal.

Recomendaciones sin aval científico

La advertencia lanzada esta semana por Trump recomienda evitar el uso de paracetamol conocido como Tylenol en Estados Unidos en mujeres embarazadas y en niños, salvo en casos de extrema necesidad. El anuncio fue respaldado por Robert Kennedy Jr., quien desde hace años promueve teorías que vinculan el autismo con las vacunas y con múltiples factores ambientales.

Kennedy ha anunciado un “esfuerzo masivo de investigación” para descubrir las causas del autismo en un plazo de cinco meses, financiado con 50 millones de dólares y repartido entre centros seleccionados por el gobierno. Mientras tanto, se sostiene que el paracetamol podría estar implicado, a pesar de que no existen resultados concluyentes que avalen esta hipótesis, tal como recuerda CNN.

Tylenol y autismo / Clarin

¿Qué dice la ciencia? Correlación no es causalidad

El paracetamol se comercializa desde 1955 y no ha mostrado problemas de seguridad graves en sus casi 70 años de uso clínico, siempre que se sigan las dosis recomendadas. Estudios recientes como el de Ahlqvist et al., 2024 afirman que el uso de acetaminofén durante el embarazo no se asocia con un mayor riesgo de autismo, TDAH ni discapacidad intelectual.

Los análisis que en un inicio mostraban una posible relación desaparecen al comparar casos entre hermanos, lo que sugiere que la genética y el entorno familiar son factores más determinantes.

Investigaciones recientes en Europa y Japón (Prada et al., 2025) indican que ciertas asociaciones observadas en estudios anteriores podrían deberse a otros elementos subyacentes, como la salud previa de la madre, la genética o el uso simultáneo de otros medicamentos.

La postura de Autismo España

En España, la Confederación Autismo España ha mostrado su absoluto rechazo a estas declaraciones, subrayando que “carecen de toda evidencia científica” y que podrían generar un daño importante en la salud pública global.

“El autismo no es una enfermedad que deba prevenirse ni una patología a eliminar”, recuerda la entidad, sino una condición del neurodesarrollo con una base biológica compleja. Según afirman, se trata de una forma diversa de procesar el mundo, y su abordaje debe partir de un enfoque centrado en los derechos humanos y la inclusión social.

No es la primera vez que Trump protagoniza una polémica de salud pública. Durante la pandemia llegó a sugerir “inyectar desinfectante” para tratar el coronavirus o usar cloroquina sin respaldo clínico. Ahora, el foco está en el paracetamol, a falta del prometido estudio que según Kennedy demostraría la relación entre vacunas y autismo.

La comunidad científica insiste en que este tipo de anuncios pueden reforzar estigmas, generar desinformación y desviar el debate de los verdaderos retos en torno a la comprensión del autismo: el acceso al diagnóstico, el apoyo a las familias y el respeto a la diversidad.