La enconada batalla por el local de la Valentina

La disputa por el local de la vermutería Valentina se trasladó este martes a la calle con una manifestación en La Isleta, donde cerca de un centenar de vecinos se concentraron para respaldar a Lola Gómez, responsable del negocio cerrado desde junio, y a la propietaria del espacio, Laly Rodríguez. La protesta convirtió la terraza del establecimiento en un improvisado foro ciudadano mientras, a escasos metros, continuaban las obras del hotel contiguo que originaron el conflicto.

A su vez, la promotora Cientouno Group remitía un comunicado en el que «subrayan» que su actuación «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la ley, a las resoluciones judiciales y a la convivencia vecinal, actuando siempre bajo la supervisión de técnicos». Además, denunciaba agresiones contra sus operarios.

Al mediodía, entre voces y gritos que rezaban «¡No más abusos, todos con Laly!», el barrio volvió a demostrar la estrecha relación que mantiene con este pequeño local, hoy símbolo de resistencia frente a intereses empresariales. Vecinos, amigos y antiguos clientes se dieron cita bajo el sol para escuchar a sus protagonistas. «Este encuentro para mí significa esperanza y mucha emoción. Es un pequeño alivio sentir tanto apoyo», confesó Gómez entre aplausos.

Origen del enfrentamiento

El enfrentamiento se arrastra desde abril, cuando apareció un boquete en la pared del baño del local. A partir de ahí se sucedieron nuevas roturas, denuncias cruzadas y finalmente un corte de electricidad el 26 de junio que obligó a la clausura inmediata. La propietaria acusa a la promotora del hotel de intentar apropiarse de unos metros para ampliar el proyecto, mientras la empresa sostiene que actúa dentro de la legalidad y que el espacio corresponde al hueco de una escalera.

Un conflicto que no cesa

El corte eléctrico fue el último capítulo de una cadena de incidentes y un juicio que desestimó la demanda de Rodríguez para paralizar la obra. Esa resolución, que obliga a la propietaria a recurrir pagando las costas, ha enconado aún más el litigio.

Para Cientouno Group, en cambio, la historia es otra. La empresa asegura que Rodríguez y sus allegados han «impedido por la fuerza» la ejecución de trabajos legalmente autorizados, según su comunicado. «Lamentamos profundamente que se haya optado por alentar comportamientos violentos», afirmó la constructora, que ha presentado querellas y denuncias.

Más allá del expediente judicial, la disputa toca fibras íntimas. Valentina abrió en 2018, pero el inmueble lleva décadas vinculado al barrio: primero como dulcería, luego como boutique y ahora como vermutería. «Son vecinos de toda la vida, clientes míos de los 30 años que tuve la tienda», relató una emocionada Laly Rodríguez. «Ver este apoyo incondicional me ha hecho venirme abajo», expresó rodeada del apoyo de los vecinos.

Memoria familiar

La dueña recuerda que su familia recibió el local en permuta cuando se levantó el edificio en los años 70. «Yo no voy a dejar de luchar para seguir teniendo lo que es nuestro. No puede venir un pez gordo a comerse un localito pequeñito porque le haga falta», afirmó.

La concentración de este martes confirmó el respaldo social. «Prácticamente el Club Victoria entero ha venido a apoyarnos», apuntó Gómez, sorprendida por la repercusión mediática que ha alcanzado el caso. «Que nos pongan cara y contexto puede ayudar a que la justicia mire con detalle lo que reclamamos», añadió.

Rodríguez insistió en la necesidad de visibilizar lo ocurrido: «Sabemos que la justicia es lenta, pero al menos necesitamos dar voz, que la gente conozca el caso». Denunció además que, pese a sus llamadas, la policía apenas ha intervenido: «Nos dicen que es un tema civil. Pero ¿qué hago? ¿Permito que una persona me quite parte del local?».

Entre la justicia y la calle

La promotora sostiene que la propiedad de Rodríguez se limita a 30,39 metros cuadrados, mientras que el espacio en disputa corresponde al hueco de una escalera del edificio. Ella, en cambio, asegura que ese baño ha formado parte del local «desde siempre» y que los vecinos pueden dar fe.

El conflicto, convertido ya en símbolo de resistencia vecinal frente al avance de intereses empresariales, seguirá en los tribunales. Pero este martes quedó claro que también se libra en la calle, al calor de la solidaridad. «Hoy sí tengo esperanza de reabrir», compartió Gómez, con un brillo de alivio en la mirada.