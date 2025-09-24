Canarias registra 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento por violencia de género
Casi 1.000 casos presentan un nivel de riesgo medio y 63 están catalogados como de riesgo alto o extremo en el Archipiélago
Canarias contabilizaba a finales de agosto 6.734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén-2), según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Este sistema, gestionado a nivel nacional por el Ministerio del Interior, permite evaluar y realizar un seguimiento individualizado de las víctimas en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Distribución del riesgo: de bajo a extremo
Los informes de VioGén-2 muestran que la mayoría de las mujeres registradas se encuentran en un nivel de riesgo bajo, con 5.691 casos activos. Sin embargo, 980 mujeres están en riesgo medio y 63 casos han sido clasificados como de riesgo alto o extremo, lo que exige una mayor intervención policial y de recursos de protección.
Además, se han identificado 69 situaciones en las que menores están expuestos a riesgo, de las cuales 63 son de nivel medio y 6 de nivel alto.
Casos de especial relevancia
Dentro del protocolo vigente en 2025, 727 expedientes han sido considerados de especial relevancia. Esta categoría se aplica cuando, tras la valoración policial, se detecta una combinación de factores que incrementa significativamente la probabilidad de que el agresor ejerza una violencia muy grave o incluso letal.
Perfil de las víctimas en el archipiélago
El análisis por edades refleja que:
- 27% de las mujeres incluidas en el sistema tienen entre 18 y 30 años.
- 45% de los casos corresponden a mujeres de 31 a 45 años.
Estas cifras evidencian que la violencia de género afecta de manera especial a mujeres en edad laboral y con frecuencia con hijos menores a su cargo.
Distribución por provincias
De los 6.734 casos activos en Canarias, la provincia de Las Palmas concentra 2.735 registros, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife suma 3.999.
- Jorge Rey anuncia un cambio importante del tiempo en Canarias: 'Llegarán lluvias...
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- 100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria
- El ‘Greeting Man’ aguarda en una nave del Puerto de Las Palmas hasta su instalación
- Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria anula el cierre del taller de megayates que decretó por error