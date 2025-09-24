Mario Picazo, meteorólogo, avisa sobre la llegada del huracán Gabrielle: "Hay que estar preparados"

El huracán Gabrielle ha alcanzado su máxima intensidad, afortunadamente, lejos de zonas habitadas, en pleno océano Atlántico. Este fenómeno meteorológico lleva atormentando a todos los ciudadanos desde que se anunció una posible llegada a la península de cara al fin de semana. Este ponente ciclón avanza hasta las costas españolas y portuguesas, y aunque parece que no tocará las Islas, el meteorólogo Mario Picazo sí ha mandado un mensaje de alerta al resto de población española.

Así son las fases del huracán Gabrielle

Un huracán categoría 4, como el que Gabrielle alcanzó el martes 23, representa un riesgo extremo, con daños estructurales importantes y marejadas significativas. En su paso hacia el este, Gabrielle descenderá progresivamente de categoría, primero a nivel 3 y luego 2. Al aproximarse a Europa, el ciclón perderá su estructura tropical debido al enfriamiento de las aguas y la interacción con borrascas atlánticas, transformándose en un sistema extratropical que es menos destructivo.

Gabrielle ya ha perdido la categoría 4 de huracán y ha dejado atrás los vientos de hasta 220 km/h y actualmente, avanza hacia las islas Azores vendavales cercanos a los 185 km/h. El ciclón ha puesto rumbo a Europa en un proceso de debilitamiento progresivo que poco a poco hace menos intensas las precipitaciones y las rachas de viento. Sin embargo, el fenómeno meteorológico mantiene en alerta a varias regiones.

Las islas Azores, en alerta

Según Picazo, el mayor impacto se registrará en las islas Azores, que ya se preparan con planes de emergencia ante lluvias torrenciales y rachas huracanadas. Por allí se espera que pase entre hoy, miércoles 24 de septiembre, y el jueves, alcanzando la categoría 1 o 2 en la escala de medición de huracanes. Posteriormente, en su trayectoria hacia la península ibérica, Gabrielle perderá fuerza hasta convertirse en una borrasca con características de tormenta tropical, lo que ocurriría previsiblemente el domingo.

Aquí se barajan dos posibilidades. La primera de ellas es que tome rumbo hacia las islas británicas, entrando por Irlanda. La segunda, que es la que defiende Picazo, pondría en riesgo a la costa norte de Portugal y Galicia. La borrasca ex-Gabrielle llegaría a la península dejando precipitaciones intensas y vientos fuertes el último día de la semana.

Riesgos y previsiones en España

Mario Picazo ha hecho una predicción muy clara para España. Los modelos actuales señalan que Gabrielle llegará debilitado, con características similares a una tormenta tropical. Aun así, no se descarta que cause lluvias intensas en Galicia, Asturias o Cantabria, así como oleaje fuerte en el Atlántico y un descenso acusado de las temperaturas tras varios días de calor.

El meteorólogo insistió en que, aunque la tendencia es a perder fuerza, no se debe "bajar la guardia ni caer en alarmismos". Él mismo apuntaba que todas las previsiones son inciertas: "La ciencia dirá como evoluciona Gabrielle estos próximos días y que hay que esperar, pero siempre es mejor estar prevenido pese a la actual predicción". Como siempre ocurre en estos casos, lo mejor es seguir las indicaciones de las autoridades, y en caso de que Gabrielle llegue a tu zona, estar preparado.

"Si al final no pasa nada, mejor que mejor. Pero si pasa, el impacto seguro que será menor", concluía Mario Picazo.