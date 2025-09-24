Monzón tilda de «inventos» las acusaciones de manipulación de las listas de espera quirúrgicas

La consejera de Sanidad del Ejecutivo canario, Esther Monzón, negó este miércoles, durante el Pleno del Parlamento, que se hayan manipulado los datos sobre las listas de espera. Al respecto, señaló que el descenso solo era atribuible a una planificación "rigurosa y continuada" de la actividad de los hospitales que ha logrado sacar a más pacientes de los que entran, "cosa que no hicieron en la anterior legislatura".

A principios de esta semana, el partido socialista denunció que el actual Gobierno había utilizado la lista no estructural para esconder a más de 8.000 pacientes que no acudieron a un primer llamamiento, pero que siguen esperando por una operación quirúrgica. Sin embargo, en comparecencia parlamentaria a petición de los grupos Socialista, Nacionalista y Popular, la consejera rechazó esta acusación y la tildó de "inventos e interpretaciones mal hechas".

De la misma forma, rebatió que los datos son elaborados por las mismas personas y con los mismos criterios que hace cuatro años. "Cuando usted asegura que se hace una trampa o que las cifras están desinfladas, está acusando a los empleados públicos", respondió al diputado del grupo Socialista Miguel Ángel Pérez del Pino.

Según los datos presentados por Sanidad, la demora ha bajado en las tres listas —la de consultas, la de pruebas diagnóstico y la quirúrgica— por primera vez en los últimos tres años. En concreto, en aquella que marca el ritmo de los quirófanos del Archipiélago ha descendido porque, según explicó Monzón, se le ha dado prioridad a las personas que llevan más de seis meses esperando para ser atendidos. "El número de pacientes que supera el medio año en cola se redujo un 24,6%, por lo que sabrá usted [refiriéndose a Pérez del Pino] que si intervengo en este grupo, la media baja mucho más que si opero a quienes llevan poco tiempo", argumentó.

Más actividad y más salidas

En la misma línea, destacó otros datos como que la actividad quirúrgica aumentó un 8% y que las salidas superan a las entradas en un 1,3% en el primer semestre de 2025. A su parecer, la reducción en las listas ha sido significativa, aunque, resaltó que son conscientes de que aún hay mucho margen de mejora.

Esta justificación no fue suficiente para el representante socialista que insistió en que hay 187 páginas de pacientes que no figuran en la lista. "La Consejería se ha inventado un algoritmo que expulsa de la estadística a miles de personas, por lo que ha cometido un fraude político y administrativo", añadió.

Una realidad distinta en la calle

Por su parte, Yone Caraballo, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, recordó a Monzón que en la anterior legislatura hubo una pandemia que obligó a cerrar quirófanos. "Es una falta de respeto que el Gobierno saque pecho de los datos, la realidad que perciben los ciudadanos es muy distinta", criticó.

En el lado contrario, la diputada del grupo Popular Rebeca Paniagua sostuvo que lo manifestado por el PSOE "no es ni más ni menos que un intento de corromper la verdad, de manipular la opinión pública y de desinformar". En su intervención, también apuntó que los pacientes que han pedido aplazar la intervención no forman parte de la lista de espera estructural en ningún territorio de España.

A esta crítica se sumó el diputado del grupo Nacionalista (CC) Alberto Díaz Estébanez, que alegó que «hay quien no soporta que las cosas vayan al menos mejor de como iban y niega los datos sin entender que no ponen en cuestión la gestión de un gobierno, sino la de profesionales que elaboran los datos».

Raúl Acosta (AHI) y Jesús Ramos (ASG) han hecho hincapié en que lo que quieren los ciudadanos es que se les den soluciones y en que la tendencia es positiva en las listas de espera, mientras que Nicasio Galván (Vox) ha comentado que su deseo es que no sea verdad que se manipulan los datos.