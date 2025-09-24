Mismo retraso, menos dinero: la reforma de derechos aéreos que estudia la UE y que indigna a los viajeros

Aun no hay un texto oficil por parte de Bruselas pero la idea prende rápido: menos dinero por retraso, más horas de espera para poder reclamar y equipaje de mano de pago.

Todo empieza con una propuesta formal del Consejo de la UE para reformar el Reglamento 261/2004, la norma que desde hace años fija compensaciones y asistencias cuando un vuelo se retrasa, se cancela o te dejan en tierra por overbooking.

Umbral de retraso

El Consejo, es decir, los gobiernos de los Estados miembros, ha acordado una posición para sentarse a negociar con el Parlamento Europeo. No es una ley aprobada; es el borrador con el que llegan a la mesa.

En ese texto, el cambio más visible es el umbral de retraso para tener derecho a compensación: la referencia práctica de tres horas que hoy usamos subiría a cuatro horas en vuelos dentro de la UE o de hasta 3.500 kilómetros, y a seis horas en trayectos más largos.

Junto a eso, las cuantías se ajustarían: en corto y medio radio pasarían a 300 euros (en algunos casos subirían desde 250 euros) y en larga distancia bajarían de 600 euros a 500 euros.

Plazos y alojamiento

También se introduce un plazo armonizado: dispondrías de seis meses para presentar tu solicitud a la aerolínea y esta debería pagar o responder motivadamente en catorce días.

En los casos en que haga falta alojamiento por una gran disrupción, el Consejo plantea limitar el número de noches cubiertas, con topes que, en la práctica, acotan esa asistencia.

¿Significa esto que las aerolíneas tendrán “más excusas” para no pagar? El texto del Consejo habla de aclarar qué es una “circunstancia extraordinaria” y mantiene la carga de la prueba sobre la compañía: si quiere librarse de compensar, tiene que demostrar que hizo todo lo razonable.

Si ese “aclarar” se traduce en flexibilizar o simplemente en ordenar mejor lo que ya se aplica dependerá del redactado que sobreviva al acuerdo con el Parlamento y, después, de cómo lo interpreten los tribunales.

Equipaje de mano

Respecto al equipaje de mano, otro de los símbolos del debate, el Parlamento Europeo quiere blindar sin sobrecoste un objeto personal (el clásico 40×30×15 cm) y una pieza pequeña de cabina con límites de tamaño/peso razonables.

El Consejo, en cambio, no asegura ese gratis total en los términos que quiere el Parlamento y deja más margen a las compañías para cobrar ciertas piezas. De nuevo: no hay resultado final.

Mientras tanto, para ti hoy no cambia nada. Si mañana te retrasan tres horas, siguen rigiendo las reglas actuales del 261/2004: compensaciones de 250 a 600 euros según distancia cuando toca, asistencia (comidas, bebidas, comunicación), reembolso o recolocación y, si procede, hotel sin un tope predeterminado a escala europea.