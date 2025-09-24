Así es el volcán de La Palma por dentro: primera imagen del interior del Tajogaite

En La Palma, septiembre de 2021 no solo dejó lava, ceniza y pérdidas: también abrió una ventana inédita para la ciencia.

Por primera vez, un equipo internacional ha “radiografiado” el interior inmediato de un volcán monogenético recién formado, el Tajogaite, justo después de apagarse la erupción. El resultado es una imagen 3D de los primeros 1.500 metros bajo el cono que muestra por dónde ascendió el magma, cómo se instaló el sistema hidrotermal y dónde se esconden los fluidos que aún circulan.

El trabajo, liderado por Sergio Gammaldi (INGV) con participación de INVOLCAN, ITER, Universidad de Ginebra, Universidad de Granada y otros centros, se publica en Geophysical Research Letters.

Imagen 3D del interior del volcán Tajogaite / FACEBOOK - Involcan

¿Qué han hecho exactamente?

Tras el fin de la erupción, los investigadores instalaron 17 estaciones sísmicas temporales alrededor del cono.

Durante semanas, esos sensores registraron miles de microsismos generados por la contracción térmica de las rocas aún calientes y por el movimiento de gases y fluidos en el interior.

Para procesar semejante volumen, aplicaron técnicas de deep learning que identificaron automáticamente las ondas sísmicas de más de 17.000 eventos y alimentaron una tomografía sísmica: una reconstrucción tridimensional de velocidades de ondas P y S y de la relación Vp/Vs, clave para inferir temperatura y presencia de fluidos.

Lo que cuenta el “escáner”

Zonas someras con Vp/Vs baja → rocas porosas saturadas de gas o vapor (el fluido pasa a fase gaseosa al disminuir la presión).

→ rocas porosas saturadas de (el fluido pasa a fase gaseosa al disminuir la presión). Mayor profundidad con Vp/Vs alta → presencia preferente de fluidos líquidos (la presión los mantiene en fase líquida).

→ presencia preferente de (la presión los mantiene en fase líquida). El conducto magmático principal queda delineado como la fractura por la que ascendieron magma y gases durante la erupción.

queda delineado como la fractura por la que ascendieron durante la erupción. Con ello, la imagen muestra cómo se organiza rápidamente el sistema hidrotermal de un edificio volcánico joven y dónde persisten zonas “activas” de intercambio térmico y de fluidos.

Esta publicación es de suma importancia ya que supone la primera vez que se obtiene una imagen tan detallada inmediatamente después de formar un volcán monogenético: un “antes y después” que rara vez puede capturarse.

También mejora el monitoreo, y así se puede conocer mejor la arquitectura interna y la distribución de fluidos ayuda a interpretar señales futuras (sismicidad, emisiones, deformación).

Además, la metodología aplicada (red temporal + IA + tomografía) es replicable en contextos similares, dentro y fuera de Canarias.

Conceptos clave

Tomografía sísmica : como una TAC del subsuelo. Las ondas de pequeños terremotos atraviesan el volcán, midiendo sus tiempos de llegada se reconstruye un volumen 3D con zonas donde las ondas van más rápido o más lento.

: como una TAC del subsuelo. Las ondas de pequeños terremotos atraviesan el volcán, midiendo sus tiempos de llegada se reconstruye un volumen 3D con zonas donde las ondas van más rápido o más lento. Vp/Vs : cociente entre velocidades de ondas P y S. Valores bajos suelen indicar gases/vapor y alta porosidad; valores altos , fluidos líquidos y/o temperaturas elevadas.

: cociente entre velocidades de ondas P y S. suelen indicar y alta porosidad; , y/o temperaturas elevadas. Vulcanismo monogenético: cada erupción crea su propio cono en un punto distinto, en lugar de reutilizar siempre el mismo conducto. El Tajogaite es un ejemplo reciente en Cumbre Vieja.

Esta “foto” interna de Tajogaite no es un punto final, sino una línea base. Repetir tomografías y cruzarlas con otras técnicas (aeromagnetismo, geodesia, gases) permitirá ver cómo se enfría y reequilibra el sistema con los años, y detectar cambios anómalos que puedan anticipar nueva actividad. Para La Palma y el resto de Canarias es información directamente útil para vigilancia y gestión del riesgo.