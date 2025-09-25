Caballitos de mar en Canarias: ¿Realmente viven dos especies diferentes?

En el imaginario colectivo, las aguas de Canarias albergan multitud de especies marinas únicas. Entre ellas, los caballitos de mar despiertan la curiosidad por su aspecto frágil y su biología tan particular. Se suele afirmar que en las islas viven dos especies distintas del género Hippocampus. ¿Pero qué respaldo científico hay para esa afirmación? En este artículo periodístico revisamos los estudios más recientes, las evidencias genéticas y las incógnitas que aún persisten.

Dos especies “citadas” — ¿realidad o mito?

Tradicionalmente, las fuentes divulgativas y algunas guías regionales han señalado que en Canarias se han observado dos especies de caballito de mar: Hippocampus hippocampus (el caballito de mar común) y Hippocampus guttulatus (caballito de mar de hocico alargado). Por ejemplo, la ficha de Biodiversidad de Canarias indica que en el archipiélago “se han citado dos especies del género Hippocampus: H. hippocampus y H. guttulatus”

No obstante, los estudios taxonómicos y genéticos más recientes matizan esa idea. Según esa misma ficha, estudios genéticos indican que la cita de H. guttulatus en Canarias podría no corresponder a una población válida, y que podría tratarse de sinonimias con H. hippocampus o errores de identificación.

Además, el informe científico del proyecto HIPPODEC, basado en observaciones de ciencia ciudadana y revisión bibliográfica, afirma que “se confirma la presencia de tres especies en el litoral español, mayoritariamente a menos de 10 m de profundidad: H. hippocampus e H. algiricus en las Islas Canarias, así como H. hippocampus e H. guttulatus en el resto del litoral (Península e Islas Baleares)”.

De hecho, el extenso “Informe científico – revisión bibliográfica” del proyecto HIPPODEC señala que la presencia en Canarias “estaría representada por H. hippocampus e H. algiricus”, y que la antigua cita de H. guttulatus puede deberse a identificaciones erróneas o confusión con H. algiricus.

En resumen: aunque en muchas fuentes se dice que existen dos especies en Canarias (H. hippocampus y H. guttulatus), los datos más actualizados sugieren que esa afirmación es inexacta. En realidad, la evidencia apunta a que son H. hippocampus y H. algiricus las especies con cita confirmada en el archipiélago.

¿Quién es Hippocampus algiricus y cómo apareció en Canarias?

Hippocampus algiricus es una especie atlántica de caballito de mar cuya distribución principal se encuentra frente a las costas del noroeste africano. Su presencia en Canarias fue documentada por primera vez de manera confiable en 2015, en trabajos de Otero-Ferrer et al. Según el informe de HIPPODEC: “La identificación reciente de ejemplares de H. algiricus en el litoral canario (Otero-Ferrer et al., 2015) sugiere la posibilidad de que algunas observaciones de H. hippocampus realizadas con anterioridad fuesen erróneas al confundirse ambas especies.”

Ese documento describe que morfológicamente ambas especies pueden confundirse, pero que existen características distin­tas (como ciertos rasgos esqueléticos o presencia de “flecos” dorsales) que permiten diferenciarlas, siempre que la muestra y el análisis sean adecuados.

Además, existe un dato relevante: en Canarias se ha detectado hibridación inter-específica entre H. algiricus y H. hippocampus. Esa hibridación hace aún más compleja la delimitación clara entre especies en esas aguas.

Por tanto, cuando se habla de “dos especies en Canarias”, debe tenerse en cuenta que una de ellas (H. guttulatus) podría estar descartada para el archipiélago, y que la otra (H. algiricus) es relativamente nueva en el registro científico regional.

Características biológicas y morfológicas

Hippocampus hippocampus

El caballito de mar común (Hippocampus hippocampus) es una de las especies más conocidas en Europa y también se encuentra en Canarias.

Los caballitos de mar están amenazados en todo el planeta / Unsplash

Sus rasgos más distintivos incluyen:

Hocico relativamente corto, típicamente menos de un tercio de la longitud de la cabeza.

de la longitud de la cabeza. Cuerpo rígido formado por placas óseas, sin aleta caudal, pero con una cola prensil que les sirve para sujetarse.

Colores variables (marrón, verdoso, moteado) que le permiten camuflarse.

Longitud máxima aproximada: hasta unos 15 cm, en condiciones favorables.

Hippocampus algiricus

H. algiricus es menos conocida en la literatura divulgativa general, pero sus registros recientes en Canarias la han hecho relevante. Según el informe de HIPPODEC:

Se ha observado a profundidades moderadas (por ejemplo, una observación registrada a 12 m de profundidad).

La morfología difiere de H. hippocampus en ciertos rasgos esqueléticos, y los indicios genéticos permiten distinguirlas. Además, los patrones de presencia de “flecos dorsales” (círculos filamentosos en el dorso) pueden diferir entre especies o incluso entre poblaciones geográficas.

Incautación de caballitos de mar / Oceana

Sin embargo, la información específica sobre su ecología en Canarias sigue siendo escasa, y se requieren estudios dirigidos para conocer su abundancia, rango de profundidad preferido y comportamiento reproductivo local.

¿Por qué la confusión entre H. guttulatus y H. algiricus?

La razón principal radica en identifi­caciones morfológicas con poca muestra o bajo análisis crítico. H. guttulatus es una especie claramente establecida en costas europeas peninsulares y mediterráneas, con hocico más largo, tubérculos visibles y algunas características distintivas.

Pero cuando esos ejemplares se encuentran lejos de su área de distribución habitual (como Canarias), pueden presentarse ejemplares atípicos o confundidos con otras especies. Según HIPPODEC, en muchas zonas de España las identi­ficaciones basadas exclusivamente en morfología han llevado a errores, y por eso se recomienda complementar con análisis genéticos.

Además, en Canarias los ejemplares jóvenes podrían mostrar rasgos intermedios o “flecos dorsales aparentes” que complican la diferenciación morfológica entre H. hippocampus y H. guttulatus; dicho fleco dorsal en ejemplares jóvenes puede inducir a confusión si no se consideran otros caracteres.

LP / DLP

Por último, la existencia de hibridación entre H. hippocampus y H. algiricus agrava aún más la distinción clara en algunos casos.

Distribución, hábitat y profundidad

Las especies de Hippocampus presentes en Canarias muestran preferencia por fondos someros y zonas vegetadas, aunque con variaciones:

H. hippocampus ha sido observado desde la zona intermareal (mesolitoral) hasta aproximadamente 60 m de profundidad.

Se asocia frecuentemente a sebadales (praderas de Cymodocea nodosa), algas y zonas con vegetación marina (caulerpales).

(praderas de Cymodocea nodosa), algas y zonas con vegetación marina (caulerpales). En algunas observaciones, H. hippocampus se ha encontrado en fondos detríticos sin vegetación, especialmente donde los vegetales fueron degradados.

En observaciones de ciencia ciudadana del proyecto HIPPODEC, se ha hallado que muchas citas ocurren por debajo de los 6–10 m, y pocas más allá de 15 m.

En cuanto a H. algiricus, aunque los datos son más escasos, la cita documentada fue hecha a 12 m sobre una pradera marina.

Estas distribuciones suponen que la zona de mayor interés para estudios y vigilancia se encuentra por debajo de la cota de costa y hasta profundidades moderadas (por ejemplo hasta 20 m o algo más).

Importancia ecológica y estado de conservación

Los caballitos de mar son considerados especies emblemáticas de los ecosistemas costeros por varias razones:

Actúan como indicadores de la salud de los fondos marinos sumergidos.

Su biología peculiar (ej. incubación en el macho) los hace especialmente vulnerables a perturbaciones.

Su baja movilidad y dependencia de hábitats específicos (praderas, algas) los exponen al deterioro del litoral.

Una pareja de hipocampos, más conocidos como caballitos de mar / Agencias

En cuanto a su protección legal, H. hippocampus figura como especie protegida en espacios como Canarias (según RedPROMAR).

A nivel nacional y europeo, los caballitos de mar del género Hippocampus están incluidos en convenios internacionales, como CITES apéndice II y la Convención de Barcelona, además de normas de protección marítima.

El proyecto HIPPODEC es un esfuerzo científico y de citizen science para mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de Hippocampus en el litoral español, que incluye Canarias. Su “Informe científico – revisión bibliográfica” destaca que: “La información disponible es muy limitada a nivel nacional en cuanto a distribución y abundancias, y sobre las preferencias de hábitat y condiciones ambientales.”

Una conclusión frecuente de los estudios es que se necesitan seguimientos a largo plazo, muestreos sistemáticos y estudios genéticos para aclarar las verdaderas poblaciones de caballitos de mar.

También vale destacar que la ULPGC participa en un proyecto europeo para evaluar poblaciones de caballitos de mar en España, en el cual en Canarias se han citado hasta 9 especies (aunque muchas observaciones son testimoniales).

¿Entonces, cuántas especies viven realmente en Canarias?

La respuesta breve es: al menos dos especies confirmadas, H. hippocampus y H. algiricus, según los estudios más recientes. La cita tradicional de H. guttulatus no está respaldada con evidencia genética confiable en el archipiélago.

Es importante recalcar que: