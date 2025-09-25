Día Mundial del Farmacéutico: un apoyo esencial para nuestros mayores

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una jornada para reconocer la labor de un colectivo que forma parte de nuestra vida cotidiana más de lo que pensamos. Su función va mucho más allá de entregar medicamentos: son profesionales que acompañan, aconsejan y se convierten en un apoyo directo para muchas familias.

En Canarias, donde la población mayor de 65 años sigue creciendo, esta figura resulta especialmente relevante. En Wayalia Las Palmas lo comprobamos a diario: muchas familias encuentran en la farmacia un lugar de confianza para sus mayores, y en los farmacéuticos, un aliado imprescindible para garantizar que los tratamientos médicos se cumplan de manera adecuada.

Un referente cercano para la tercera edad

Para las personas mayores, la farmacia es un lugar habitual y necesario. Allí encuentran no solo los tratamientos que precisan, sino también orientación práctica y un trato cercano que les da seguridad. En muchos casos, los farmacéuticos se convierten en confidentes y en un punto de apoyo importante para prevenir riesgos como la confusión con la medicación o las interacciones entre fármacos.

La llamada “polimedicación” es uno de los grandes retos de la tercera edad: cuando una persona necesita varios medicamentos a la vez, resulta fácil equivocarse. Por eso, la tarea del farmacéutico es tan valiosa, ya que ayuda a organizar y aclarar el uso correcto de cada tratamiento.

Cuidadores y farmacéuticos: un trabajo en equipo

En la práctica, los mayores no siempre pueden gestionar solos sus pautas de medicación. A veces olvidan tomas, otras se sienten abrumados por la cantidad de pastillas. En estos casos, la colaboración entre farmacéuticos y cuidadores a domicilio marca la diferencia.

En Wayalia Las Palmas te asesoramos sobre los procedimientos para encontrar un cuidador que acompañe a su familiar en este proceso: los cuidadores ayudan a recordar la medicación, a organizar sus tratamientos en pastilleros semanales o, simplemente, a no sentirse solos en una rutina que puede resultar compleja. Esta combinación entre la atención domiciliaria y la orientación farmacéutica genera un círculo de confianza muy valioso para las familias.

Salud más allá del medicamento

Los farmacéuticos también desempeñan un papel clave en la promoción de hábitos saludables. Desde consejos sobre nutrición y ejercicio hasta campañas de vacunación o revisiones rápidas de tensión arterial, su función abarca mucho más de lo que solemos imaginar. Cuando esta labor se combina con la asistencia domiciliaria, se logra un cuidado integral: salud física, apoyo emocional y compañía.

Un reconocimiento necesario

En el Día Mundial del Farmacéutico, es importante agradecer la labor de estos profesionales que, de manera silenciosa, mejoran la calidad de vida de miles de personas cada día. Su trabajo, junto al de cuidadores y familiares, construye un entorno de seguridad y confianza para los mayores.

Porque cuidar no consiste únicamente en dar un tratamiento, sino en acompañar. Y en este camino, tanto los farmacéuticos como Wayalia Las Palmas se convierten en aliados imprescindibles para que las familias tengan la tranquilidad de que sus mayores están en buenas manos.