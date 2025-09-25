Fundación Parque Científico Tecnológico: un referente estratégico de investigación e innovación en Canarias

La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC (FCPCT-ULPGC) se ha convertido en un pilar para la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en Canarias. Creada en 2008 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, su objetivo es impulsar la colaboración entre ciencia y empresa, transformando el conocimiento en desarrollo económico y social.

Su vivero de empresas, que acoge unas 60 iniciativas, es un espacio donde se generan proyectos innovadores con impacto global. Además de infraestructuras avanzadas, ofrece asesoramiento, acompañamiento y apoyo en la búsqueda de financiación, convirtiéndose en un entorno que potencia el emprendimiento y la transferencia tecnológica.

Equipo de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC). / LP/DLP

Promueve la participación en programas europeos, impulsa la internacionalización del talento generado en la ULPGC y fomenta una cultura innovadora compartida que refuerza la competitividad y el desarrollo de Canarias.

En este marco, la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) desempeña un papel esencial. Su misión es convertir los resultados de investigación universitaria en aplicaciones prácticas de valor para empresas, instituciones y ciudadanía. Entre sus líneas destacan la gestión de convenios y contratos de I+D+i, la búsqueda de financiación y socios estratégicos y el asesoramiento a organizaciones que buscan innovar.

Conexión universidad y tejido productivo

La OTC también impulsa la conexión entre la universidad y el tejido productivo. En este ámbito destaca su papel en la Red CIDE, una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85 % en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027. Además, desarrolla el proyecto Synergia ULPGC, orientado a reforzar la conexión entre empresas y grupos de investigación.

La protección y valorización del conocimiento es otro pilar de la OTC, mediante la gestión de patentes, modelos de utilidad y registros de propiedad industrial, garantizando que los resultados de investigación se transformen en activos de mercado. También respalda la creación de Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC), como spin-offs y startups surgidas en la universidad. En este ámbito destaca SpinON by ULPGC, un programa pionero que ofrece formación, mentorización y financiación.

Completa su labor con la difusión social del conocimiento. Mediante talleres, charlas y actividades divulgativas, acerca la ciencia a la ciudadanía, despierta vocaciones científicas entre los jóvenes y contribuye a una sociedad más innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro.