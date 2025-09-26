Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
Redacción
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Detenido por amenazar con una botella de cristal a una joven, golpearla y patear un coche de la Policía en Arenales
- Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina
- La Minilla, entre el desconcierto y las molestias por la nueva zona verde de aparcamiento
- Un niño de 7 años y su abuela resultan heridos tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
- Tres detenidos, entre ellos el agresor de Salvatore Sinagra, tras otra violenta pelea con heridos graves en Arrecife
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- La camiseta de la UD Las Palmas aparece por sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid: miles de turistas ya la han visto