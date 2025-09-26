Los médicos canarios valoran extender la huelga: "Las malas acciones del Servicio Canario de Salud tienen consecuencias"

El Sindicato Médico de Canarias (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) sopesan extender la huelga indefinida iniciada este martes ante la falta de adjudicación completa de las plazas del proceso de estabilización, una decisión que podría mantenerse hasta que la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS) publique los listados definitivos de puestos.

La cuarta jornada de huelga celebrada este viernes, en la que se produjeron concentraciones de facultativos en el Hospital Doctor Negrín y el Complejo Hospitalario Universitario Insular (CHUIMI), trajo de nuevo a debate la publicación de los listados y las baremaciones del proceso de estabilización por méritos antes de que se celebren los exámenes de segunda fase, este lunes 29 de septiembre.

Sin destino geográfico

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias difundió esta semana las baremaciones, pero falta por cerrar todas las adjudicaciones de destino geográfico. Tras una reunión con el director del SCS, Adasat Goya, la Consejería se comprometió ayer a publicar nuevos listados con nombramientos, la reclamación central de los facultativos. Desde los sindicatos asumen la noticia "con satisfacción", pero no dejan de ver el vaso medio lleno: "Han sido listas con pocas plazas, pero al menos han empezado a sacar las listas" y eso debe servir de "pistoletazo de salida".

El sindicato rechaza que unos profesionales entren en examen con su destino resuelto y otros no, y advierte: "El CESM se reunirá ante este pequeño cambio. Esta tarde el comité ejecutivo tomará una decisión en cuanto a cómo vamos a proceder la siguiente semana". "Mantener la huelga podría suponer un agravio para las personas que se presentan al examen porque tienen que organizarse doblemente y evidentemente también para los pacientes. Tampoco pretendemos crear un problema que ya de por sí solo se ha creado el propio SCS", declaró el presidente del CESM, Eric Álvarez.

"Hasta que no firmemos la plaza no tenemos ninguna certeza"

El conflicto persiste porque, como explica Álvarez, "se publicaron las baremaciones definitivas" pero "eso no equivale a una plaza firme": "Hasta que no firmemos la plaza no tenemos ninguna certeza, porque, por ejemplo, puede haber reclamaciones o exclusiones". Álvarez añade que la dirección del SCS les comunicó que iba "a sacar unas cuantas listas de adjudicación, aproximadamente serán unas 6 o 7", aunque esas publicaciones son parciales y de "pocas plazas".

El presidente del sindicato advierte de que "no pueden sacar unas listas y otras no", ya que eso obliga a que algunos profesionales se presenten al examen con su destino resuelto, mientras otra parte quedaría bajo la incertidumbre. Además, subrayan que la administración justifica el retraso en "dificultades técnicas" del programa informático y en la falta de personal para revisar las cifras.

Brecha en las cifras de seguimiento

El seguimiento del paro se ha convertido en el caballo de batalla entre convocantes y administración, con cifras que difieren según el portal en el que se publiquen. Los sindicatos calculan que la huelga ha sido secundada por alrededor del 70% de los médicos afectados, ya que excluyen a residentes y a plantilla con plaza en propiedad y toman como denominador la "masa crítica" de interinos convocados. La Consejería, en cambio, sitúa el seguimiento en la cuarta jornada, este viernes, en un seguimiento del paro inferior con un registro del 2,98%, lo que equivale a 94 profesionales de los 3.159 efectivos que podían secundarlo.

Por gerencias, el seguimiento fue mayor en Atención Hospitalaria. De los 2.390 médicos convocados en hospitales, 81 secundaron la huelga, un 3,39%, mientras que en Atención Primaria, 13 de 769 convocados la secundaron, lo que representa un escaso 1,69%. En total, 94 de 3.159 convocados participaron. La Consejería designó 1.039 efectivos para los servicios mínimos durante la jornada y no se registraron incidencias.

Problemas informáticos

La dirección del SCS admite dificultades técnicas en la generación de las resoluciones y desde los sindicatos se atribuye el retraso a problemas de personal y del programa informático que elabora las cifras.