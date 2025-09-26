Las mujeres que mantuvieron la medicina popular en Canarias durante siglos

Durante siglos, en Canarias existió una figura esencial para la vida comunitaria: las curanderas y santiguadoras. Mujeres que, en ausencia de médicos —a mediados del siglo XIX apenas se contabilizaban unos veinte en todas las islas—, atendían al pueblo con los recursos disponibles: plantas, rezos y gestos rituales.

La usuaria de Instagram @florececanarias recuerda que el origen se remonta a la tradición guanche, donde la naturaleza funcionaba como farmacia. Se utilizaba la savia del drago para cicatrizar heridas, la tabaiba dulce para aliviar la boca, el mocán para problemas digestivos y la manteca del ganado para curar lesiones. Con el tiempo, esos conocimientos se mezclaron con prácticas religiosas católicas y con costumbres llegadas de América, especialmente de Cuba y Venezuela, dando lugar a una medicina popular híbrida.

El santiguado era parte de ese saber: una cruz en el aire, una oración breve o una ramita de romero encendida para tratar males como el mal de ojo, la culebrilla o el llamado “mal del sol”. A la vez, se aplicaban remedios naturales como eucalipto contra la gripe o sandía para dolencias estomacales.

A su lado estaban también las parteras, fundamentales en un contexto de falta de asistencia sanitaria. La señal de una sábana en la puerta bastaba para avisar que un parto estaba en marcha y que la ayuda de la comunidad era necesaria.

Estos conocimientos se transmitieron de generación en generación, sobre todo de abuelas a nietas. Hoy, más que superstición o brujería, se entienden como parte del patrimonio inmaterial de Canarias: testimonio de la fortaleza de sus mujeres y de la sabiduría acumulada en las islas.