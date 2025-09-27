¿Cómo estará el tiempo este domingo en Canarias?
Las islas esperan lluvias débiles y cielos poco nubosos
Canarias vivirá este domingo, 28 de septiembre, una jornada en la que predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se prevé que haya lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía, más frecuentes e intensas en medianías, mientras que en el resto habrá cielos poco nubosos que tenderán a intervalos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las islas de Lanzarote y Fuerteventura, por su parte, contarán con intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde.
En cuanto a las temperaturas, estas seguirán sin cambios o en ligero ascenso, puntualmente podrá ser moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del noreste, durante la tarde soplará del norte-noroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.
En el mar habrá componente noreste fuerza 5 en costas sureste y oeste, ocasionalmente 6 mar adentro, y 3 o 4 en el resto excepto variable 2 o 3 cerca de la costa en el norte. Marejada o marejadilla, localmente fuerte marejada mar adentro en el sureste y oeste. Mar de fondo del noroeste en aumento a 1 o 2 metros. En costa suroeste, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla.
Previsión del tiempo por islas para este domingo:
GRAN CANARIA
En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del noroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26
LANZAROTE
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en la vertiente norte. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la tarde, más probables al norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al final del día. Durante las horas centrales soplará del noroeste con intervalos de flojo.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 27
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte y oeste. Baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, predominando la componente norte durante las horas centrales del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 27
TENERIFE
En el norte, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a intervalos de evolución durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento flojo de componente norte al inicio, durante las horas centrales predominará el noroeste. Por la tarde aumentará a nordeste moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes al final en la Dorsal y medianías orientadas al este del área metropolitana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 29
LA GOMERA
En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del norte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y noroeste al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28
LA PALMA
En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento flojo de componente norte, por la tarde aumentará a nordeste moderado. A últimas horas no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en extremos sudeste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 27
EL HIERRO
En el norte, intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde cuando hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, cielos poco nubosos o despejados tendiendo a intervalos al final. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del norte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22
