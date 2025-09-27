El mar que nos une: Canarias protege el medio marino

Canarias celebró el pasado año unas jornadas cruciales para abordar el delicado equilibrio entre su intensa actividad marítima, sus infraestructuras portuarias y la inigualable biodiversidad de su medio marino. Bajo el título ‘Desafíos y Medidas que Mejoren la Coexistencia de las Infraestructuras Portuarias Canarias, la Movilidad Marítima y el Medio Marino’, el encuentro, celebrado en Corralejo, se consolidó como un espacio de diálogo esencial donde la ciencia, la empresa y la administración sentaron las bases para una economía azul verdaderamente sostenible.

La apertura, a cargo del viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González, marcó el tono de la jornada acerca de la vida en las islas, que exige una responsabilidad compartida en la gestión del mar. El viceconsejero no solo agradeció la activa colaboración del Ayuntamiento de Corralejo, sino que enfatizó la importancia de llevar este diálogo a las islas no capitalinas, con un claro reconocimiento a los retos que enfrentan estas comunidades.

“Vivir en islas como Canarias implica asumir una responsabilidad compartida en la gestión y protección del medio marino, un recurso vital para el futuro de la región”, declaró González, destacando la necesidad de fomentar estos espacios de debate. Subrayó, además, la importancia de la sensibilización temprana, mencionando una jornada previa con estudiantes del IES Corralejo cuyo objetivo fue el de inculcar desde la juventud la conciencia sobre el mar como fuente de vida y desarrollo sostenible.

La ciencia como hoja de ruta: Proteger al gigante marino

Uno de los momentos más impactantes fue la ponencia de la doctora Natacha Aguilar de Soto, reconocida investigadora, quien abordó el impacto ecológico de la conectividad marítima. Con una perspectiva integradora, Aguilar de Soto fue contundente al afirmar que “el diálogo entre los distintos actores implicados es esencial si queremos armonizar las necesidades de la naturaleza y de la sociedad”.

La científica identificó cuatro áreas clave de impacto —especies invasoras, alteración del hábitat, ruido submarino y colisiones con cetáceos— y presentó soluciones basadas en la evidencia. Calificó el problema de las colisiones con cachalotes como uno de los más graves, alertando sobre el riesgo de extinción de esta especie emblemática. Sin embargo, su mensaje fue un llamamiento urgente a la acción positiva: “Tenemos dos opciones, asumir que la extinción del cachalote en Canarias es el precio del progreso, o trabajar juntos para aplicar medidas realistas y efectivas”.

Propuestas concretas como la reducción de la velocidad (slow steaming) en zonas sensibles, el uso de cámaras térmicas con IA para la detección de cetáceos y la inclusión de formación obligatoria en conservación en las escuelas de náutica fueron recibidas como la hoja de ruta científica para mitigar los riesgos.

En esta misma línea, el director del Centro Colaborador de la OMSA, Antonio Fernández Rodríguez, reforzó la tesis de “Una sola salud” (que conecta la salud humana, animal y ambiental), destacando el caso de éxito de Canarias en la prohibición del sónar militar desde 2004, una medida que redujo significativamente los varamientos masivos de zifios. Fernández Rodríguez evidenció la complejidad de los retos, citando un caso donde un cetáceo murió por obstrucción plástica, un recordatorio del impacto de la contaminación.

Innovación y colaboración: Los pilares del desarrollo sostenible

El encuentro subrayó de forma repetida que el desarrollo económico y la conservación no son mutuamente excluyentes, sino interdependientes. La mesa redonda sobre ‘La sociedad y la innovación en el contexto marítimo’, moderada por la gerente del Clúster Marítimo, Elba Bueno Cabrera, destacó cómo la innovación tecnológica nacida en las islas ofrece soluciones vanguardistas.

Por su parte, el director de la Fundación Loro Parque, Francisco Javier Almunia Portolés, presentó un proyecto canario de vanguardia: una embarcación autónoma, solar y con inteligencia artificial para la detección de cetáceos en tiempo real. Este sistema, según Almunia, permite aplicar la reducción de velocidad “solo cuando se detecte la presencia de animales, optimizando así la sostenibilidad del tráfico marítimo”. Asimismo, el presidente de Fedeport, José Juan Socas Álava, puso de manifiesto que la colaboración público-privada ha logrado reducir la contaminación en puertos clave, demostrando que “la prevención no solo es más eficiente, sino también menos costosa”.

Otro de los grandes focos de debate fue la necesidad de la electrificación de las infraestructuras portuarias para reducir ruido y emisiones. Los investigadores Manuel José Chica González y Alba Martínez López destacaron que el transporte marítimo representa el 35% del PIB regional y que las Islas tienen la oportunidad de convertirse en un laboratorio de innovación en transporte marítimo sostenible gracias a su posición estratégica.

Un Compromiso con el Futuro Azul

El marco regulatorio europeo, que exige la protección del 30% de las áreas marinas, fue el tema central de la mesa moderada por María Dácil Martín López (Viceconsejería de Infraestructuras). Los representantes de la Comisión Europea y el Ministerio para la Transición Ecológica coincidieron con el Gobierno de Canarias en la necesidad de integrar la sostenibilidad desde el diseño inicial de las infraestructuras. Entre otros aspectos de interés, se mencionaron avances como los bloques ecológicos y proyectos de ciencia ciudadana, entre los que destaca Red Promar, esenciales para la vigilancia y la sensibilización.

En la última mesa, el sector empresarial, representado por Iván Fernández Martínez (Fred. Olsen Express) y José Juan Calero Prats (Calero Marinas), evidenció su compromiso. Fernández destacó la tecnología de cámaras térmicas con IA para la detección de fauna, y Calero la importancia de los puertos deportivos como puntos de conexión entre la ciudadanía y el mar, abogando por la reutilización de infraestructuras y la sostenibilidad en nuevos desarrollos.

Las jornadas, en definitiva, no solo diagnosticaron los problemas, sino que alumbraron un camino de acción colectiva. El compromiso con la prevención, la innovación tecnológica y la participación activa de la sociedad se erigen como los pilares de un futuro donde la prosperidad económica de Canarias sea inseparable de la salud de su océano.